Как Одесская область выбилась в лидеры по количеству зараженных COVID-19

Подольск продолжает ставить антирекорды инфицирования коронавирусом. На утро 4 мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» здесь составило195 человек – почти половина от общего числа заразившихся на территории Одесской области. В чем причина печального лидерства, и как живет город на строгом карантине, выясняла «Одесская жизнь».

Скорую не вызывали!

Майские праздники прогнозируемо закончились очередной вспышкой заражений. Причем, из 80 выявленных случаев инфицирования на Подольск пришлось 55. Среди них – 15 работников скорой помощи: медсестры, фельдшеры, шоферы. Впрочем, заразившихся сотрудников неотложки может быть существенно больше. Результаты тестов готовы еще не у всех обследованных. А бригады неотложки сегодня, по свидетельству подольчан, люди просто боятся пускать в свои жилища. Так что облздрав предлагает полностью закрыть подольскую станцию скорой помощи на карантин, ее сотрудников изолировать, а в город перевести бригады из других населенных пунктов региона.

– По данным экспертов медицины катастроф, которых командировали в Подольск, вспышка произошла из-за отсутствия качественного учета инфицированных и контактных лиц, неудовлетворительной работы сортировочной площадки и неконтролируемого попадания пациентов с инфекцией в больницы, – заявил глава ОГА Максим Куцый.

В росте заболеваемости губернатор винит руководство города. По его словам, там игнорируют карантинные меры, и при таких условиях, говорить о смягчении карантина рано.

Мнение главы области разделяет и главный врач Подольской городской больницы Александр Жуковский: новый всплеск инфицирования, скорее всего, связан с нарушением санитарно-эпидемиологических норм в медучреждении. Ведь умерший в Подольске от COVID-19 семейный врач контактов с работниками районной больницы не поддерживал, вел достаточно замкнутый образ жизни. К тому же, заразившиеся коронавирусом, – сотрудники стационара, хирургического и терапевтического отделений.

Учет и контроль

Сейчас в Подольске принимаются меры для стабилизации ситуации. Мобильные бригады забирают биологический материал у пациентов, которые лечились в больнице с начала марта 2020 года. Проведена дезинфекция во всех помещениях центральной районной больницы и ее территории. Завершается формирование учета всех людей, находящихся на амбулаторно-поликлиническом лечении, и контактных лиц. Все медицинские работники Подольска протестированы методом-ПЦР. К каждому пациенту, обращающемуся за медицинской помощью, относятся как к возможному носителю COVID-19. Разрабатывается четкий маршрут больного. Обеспечивается строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и требований к обсервации сотрудников больницы, контактирующих с инфицированными. Ранее, несмотря на карантин в больнице, отдельные медики, работавшие с больными, самовольно возвращались домой.

– Главный вопрос, – считает подольчанка Инна Туренко, – как контролируется выполнение режима самоизоляции больными коронавирусом в легкой форме. Они же понимают, что опасны для окружающих, и их появление в общественных местах до полного выздоровления, мягко говоря, нежелательно. Рассчитывать на то, что они не будут нигде появляться, – большая ошибка, потому что люди разные, и степень их социальной ответственности тоже разная. Но с другой стороны, легкобольному человеку надо жить: покупать еду и лекарства, потому что нет механизма централизованного обеспечения таких больных всем необходимым. Надеюсь, алгоритм решения этой проблемы появится, потому что эти эпидемии – надолго, и никто не может быть уверенным, что его это не коснется.

Рынок на нейтральной полосе

По словам заместителя мэра Подольска Анатолия Корчевого, медикаментами и средствами защиты город обеспечен полностью. Усилен карантин. Работают только продовольственные магазины, аптеки, банки. Въезд и выезд закрыты, транзит через город – лишь для работников предприятий критической инфраструктуры. В их числе – локомотивное депо, среди сотрудников которого на сегодняшний день выявлено четверо инфицированных COVID-19…

Подольчане невесело шутят, что на карантине, возможно, будут и Новый год встречать. А пока что в связи с закрытием городского рынка, невозможностью как продать, так и купить продукты питания, в паблике «Живой Подольск» открылся рынок-онлайн. В комментариях пишут предложения о продаже или поиске продуктов. Жители сел, собрав заказы, могут привезти их к блокпосту и встретиться с покупателями на «нейтральной полосе». Налогов и рыночных сборов – никаких, ответственность за качество продукции – целиком на продавце. Кстати, продажа алкоголя правилами торговли запрещена.

– Я больше чем уверена, что в остальных районах с инфицированием такая же ситуация, – считает подольчанка Алла Кутишевская-Онищенко. – К сожалению, люди по своему менталитету одинаковы. Но наш город – первый. Может нам даже в этом и повезло. Больше внимания, больше тестирования. Раньше зайдем в пик заболевания, раньше выйдем.

Карантин надоел всем, но выбора особо нет

Подольск сегодня закрыт, в том числе для журналистов. И побывать там нам не удалось. Зато жители города активно делятся своими мыслями и переживаниями в Фейсбуке. Вот, что они пишут.

Наталья Могилевская: Бестолковые люди нас достали! Не могли посидеть дома две недели нормально, теперь все будем сидеть еще неизвестно сколько. Только вы дома, а я на работе. Буду радостно лечить бестолковых непоседливых и компанейских людей. Думаете радует работать в скафандре? Жаль, дожди пошли, а то бы все еще на маевку махнули и каникулы продлились бы еще на полгода. А я лично задолбалась вытаскивать занозу из задницы «компанейским» людям. Жара, усталость, пот, сушняк, ноги, как колоды, аллергия. А всего-то надо было изначально посидеть дома, а теперь все недовольны! А нас достало! Крик души

Олег Горбань: Всі, хто не вірить в вірус, йдіть до лікарні, допоможіть лікарям, дуже потрібні вільні руки і сміливість.

Яна Загорцева: Там, где я сейчас живу – жёсткие правила по поводу количества людей в продуктовых магазинах. Все соблюдают дистанцию 2 метра, как в очереди, так и в магазине.

Владимир Бакулевский: Я выезжаю раз в неделю в магазин со всеми мерами предосторожности, никого в гости не зову и к нам никто не ходит. Бережённого Бог бережёт, оно лишним не будет!

Андрей Дякун: Я зараз їзджу в медичному вагоні, вожу медиків з Одеси на Колосовку по 100 штук в одну сторону.

Наталья Ткачук: Слава Богу, врачи приехали из Одессы. Хоть есть, кому лечить заболевших.

Владислав Кирилов: Новый очаг в локомотивном депо? Тогда готовимся к тому, что скоро вся больница будет загружена, вирус быстро разойдется.

Роман Добровольский: Весь мир болеет, все топ-страны мира болеют и не знают, что с этим делать, трупы в Нью-Йорке в рефрижераторах просто на улицах стоят. Напомню, это первая экономика мира, – и Украина, Котовск – *опа мира, где все из «политологов» превратились в «вирусологов», и утверждают, что это все фейк, вируса нет, политика, мировой заговор, это грипп и т.д. Мне вас жаль. Проблема Украины не в политиках, а в людях, которые в ней живут, то что мы имеем вокруг сотворили сами.

Alyona Karch: Вы посмотрите, что делается на улицах нашего города. Хоть что-то изменилось? Хоть кто-то изменился? Для того, чтобы все стало хорошо, нужно начать с себя. Вас по-человечески просят сидеть дома, так нет же, по десять раз нужно пойти в магазин, потому что две сосиски на целый день не хватает. А купить сразу на пару дней еды?

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Фото: 048.ua

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