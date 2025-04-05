Такое решение было принято накануне, 4 апреля, на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Белгород-Днестровской районной государственной администрации, сообщает пресс-служба РГА.

В администрации уточнили, что это связано с подтвержденным случаем бешенства у животных в городе.

Карантин введен в пределах улиц Леси Украинки, Зоряной, Баринова, Бессарабской, Героев Украины, Князева, Папанина, Киевской, Покровской и Нагорной. Он будет действовать в течение 60 суток.

Также на засединии противоэпизоотической комиссии был утвержден план мероприятий, направленных на ликвидацию очага заболевания животных бешенством на указанной территории.

Жителей призывают не медлить с обращением к ветеринарам в случае подозрения на инфицирование животных и не оставлять домашних любимцев без присмотра.

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