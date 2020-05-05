Второй этап медреформы в Украине: что изменится после карантина?

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что на втором этапе медреформы возникло множество недочетов. Он говорит, что этот процесс сложно назвать реформой, более того, по словам Степанова, если ничего не предпринять, последствия могут быть катастрофическими.

К примеру, по его мнению, тысячи граждан Украины рискуют остаться без медицинской помощи. А развитие некоторых недугов, таких, как туберкулез, нельзя будет остановить.

Он планирует инициировать устранение ошибок с 11 мая.

Об этом Максим Степанов сообщил во время брифинга, передает пресс-служба МОЗ.

– Реформа в том виде, как она у нас проходит, – это увольнение порядка 50 тысяч медиков и закрытие 332 больниц, – отметил Максим Степанов. – Виной этому – нехватка финансирования. И это не сулит ничего хорошего ни пациентам, ни врачам. Мы не хотим допустить этой несправедливости.

При этом глава Министерства здравоохранения подчеркнул, что не намерен сворачивать реформу. По его словам, ее продолжат реализовывать, учтя ошибки.

Прежде всего, начнут с дофинансирования медучреждений. Размер материальных выплат больницам, по его словам, будет не меньше, чем в прошлом году. МОЗ уже готовится внести поправки в соответствующие нормативно-правовые акты.

Максим Степанов также пообещал, что медиков не только не уволят, а и поднимут им зарплату – до 50%. На надбавки смогут претендовать свыше 430 тыс. врачей, а также медперсонал второго и третьего звена. На эти расходы Минздрав намерен добиться выделения 11 млрд. грн. из госбюджета. Деньги рассчитывают получить уже с 1 июля.

Также изменения в ходе медреформы предполагают улучшение качества обслуживания. Кроме того, услуги для населения обещают сделать более доступными.

Это станет возможно благодаря госпрограмме медгарантий, которая должна покрыть все расходы.

Так, с 1 июня вступят в силу новые расценки на ряд медицинских пакетов:

– первичную медпомощь

– экстренную медпомощь

– лечение острого инфаркта миокарда

– стационарное лечение острого мозгового инсульта

– 4 пакета для лечения коронавируса

Напомним, что второй этап медреформы в Украине, начавшейся еще в июле 2018 года, стартовал 1 апреля. На этом этапе пациентам многие услуги стали предоставлять бесплатно. Так, по данным Кабмина, был утвержден пакет, состоящий из 27 бесплатных услуг. Туда, в частности, вошли: первичная медпомощь, амбулаторная вторичная и третичная помощь, а также ряд обследований. Для взрослых и детей в стационаре сделали бесплатными хирургические операции. Кроме того, теперь пациентам положена помощь во время родов, при диагностике и химиотерапии онкобольных, а также реабилитации новорожденных. Также пациентам разрешили бесплатно питаться в больнице, в том числе платить не нужно за питание через зонд.

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Фото: nszu.gov.ua

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