Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Она пояснила, что класс или группу детского сада закрывают на карантин, если болеет 20 процентов учеников. Если этой отметки достигает количество больных учеников заведения — должны закрыть все заведение.

“Общий карантин с закрытием всех учебных заведений объявляется медиками в случае превышения эпидпорога. Сейчас он не превышен, поэтому работаем”, — добавила Буйневич.

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Родителей просят не отправлять заболевших детей в учебное заведение и сообщить классному руководителю или воспитателю, что ребенок болеет.

“Мы понимаем, что достаточно большое количество детей и взрослых лечатся самостоятельно и не попадают в статистику по заболеваемости. В школе и садике должны ориентироваться не на справки, а на показания семьи. Если вы сообщите, что ребенок болеет — это учтут”, — пояснила руководитель образовательного департамента.

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