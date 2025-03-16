Как рассказала в ходе встречи матерей пленных и без вести пропавших воинов мать матроса катера «Славянск» Ирина Католиченко, вице-мэр Людмила Задорожная посоветовала ей отказаться от поисков пропавшего без вести сына.

По словам женщины, она попросила мэрию активизировать действия по поискам воинов, которые числятся пропавшими, и обмену военнопленных, поскольку верит, что ее сын находится в плену. Но в ответ она получила весьма циничный ответ от Задорожной.

«Пойди и оформи его мертвым, получи миллионы и купи квартиру, это она мне сказала. Это человек? Я ее за человека теперь не считаю», – заявила Ирина Католиченко.

Показательно, что сразу после инцидента на официальной странице Подольского горсовета в Facebook появился пост, в котором мэрия призвала женщин, которые ищут близких, к плодотворному сотрудничеству и диалогу.

Стоит отметить, что Людмила Задорожная уже не в первый раз демонстрирует полное неумение общаться с людьми: годом ранее она оскандалилась на похоронах еще одного украинского воина, пытаясь не дать сказать слово его матери.

Ранее на Дерибасовской в Одессе произошел конфликт из-за исполнения российских песен уличными музыкантами. Ситуация возмутила родных пропавших без вести и пленных военных, которые незадолго до этого проводили акцию на том же месте.

На фото: Ирина Католиченко, источник: Думская