Вспышка коронавируса в Подольске: в поисках нулевого инфицированного и ожидание пакета по COVID-19

Украина установила мировой антирекорд по уровню инфицирования медиков коронавирусом. Лидером этой печальной статистики стал город Подольск – на севере Одесской области. Медработники составили там, практически, половину всех зараженных. Что послужило причиной резкого всплеска инфицирования подольских медиков, насколько сегодня они и их пациенты обеспечены средствами защиты и лекарствами, выясняла «Одесская жизнь».

Как заразилась целая больница?

Нулевого инфицированного коронавирусом в Подольске пока не нашли. Ранее предполагали, что им мог быть семейный врач Центральной районной больницы Виктор Галиченко, умерший от коронавируса. Заболев, медик назначил себе лечение самостоятельно. На поправку не пошел – пришлось госпитализировать. Но состояние больного ухудшалось. Не помогло и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Тогда было решено отвезти его в одесскую инфекционку. По дороге в Одессу 19 апреля медик скончался.

В этот же день был закрыт центральный рынок города – его директором была жена умершего. А вот больница, где работал покойный, коллеги, с которыми он общался, продолжали работать.

По словам заместителя директора Одесского лабораторного центра Сергея Дементьева, Центральная районная больница Подольска должна была принять вторую волну инфицированных COVID-19. Но в марте она продолжала госпитализировать пациентов с атипичной пневмонией. Кстати, сами работники больницы считают, что ни медицинское оборудование, ни средства защиты не соответствовали требованиям лечения больных коронавирусом.

– Скорее всего, именно в марте туда привезли больных, у которых был коронавирус, но об этом не знали и инфицировались врачи, – считает специалист. – Предварительные данные показывают, что процесс развивался медленно, без вспышек. 40% медиков болели бессимптомно. Первые медработники Подольской ЦРБ заболели еще 4 апреля. У них были симптомы ОРВИ, но они не самоизолировались и продолжали общаться между собой и с пациентами, разносили инфекцию. Когда мы стали проверять контакты заболевших, мы исследовали медиков и обнаружили, что они больны именно COVID-19.

В результате, по последним статистическим данным в Подольске зафиксирован самый высокий в регионе всплеск инфицирования COVID-19 – 93 человека. Из них: 10 медработников Подольской городской больницы, опорной по COVID-19, 33 – Центральной районной больницы, в которой работал умерший врач.

Инсульт и «корона» в одном флаконе

Резкий рост количества инфицированных COVID-19 в Подольске и.о. главы облздрава Наталья Одарий-Захарьева объясняет тем, что в связи с полной обсервацией опорной больницы на коронавирус был протестирован весь медперсонал городских медучреждений и находящиеся там больные. По информации Сергея Дементьева, большинство инфицированных медиков – работники «первички», средний и младший персонал, осуществляющий уход за больными.

Сегодня Подольская городская больница закрыта на карантин. Туда направлена мобильная бригада из анестезиологов, инфекционистов, эпидемиологов, медсестер, полностью обеспеченных средствами защиты. Санэпидемобработку пройдет и районная больница. Для ургентных больных она откроется в случае получения отрицательных результатов 6 ПЦР-тестов находящихся там пациентов.

Облздрав утверждает, что медикаментами больные опорной больницы обеспечены полностью. Но пока пакета оплаты услуг по системе медгарантий для коронавируса в Украине нет. А пневмонию НСЗУ приравняла к терапевтическому случаю и оценила в 4500 грн. Потому в обеспечение больницы лекарствами в полном объеме не особо верится.

Всех новых больных, не инфицированных COVID-19, теперь отправляют в Балту, тяжелых – в Одессу. А вот аппарат компьютерной томографии, необходимой для подтверждения инсульта, находится в опорной больнице. И, по свидетельству лидера БФ «Корпорация монстров» Катерины Ножевниковой, до последнего времени там и диагностировали. А о рисках с инсультом еще и коронавирус подхватить, вроде как, не слыхали.

Впрочем, по словам директора облдепартамента здравоохранения Наталии Одарий-Захарьевой, всех пациентов и врачей уже проверили, ни у кого болезни не нашли.Подольская районная больница может заработать уже 1 мая. Руководству придется определиться с и.о. главврача, так как главврач и его замы находятся на самоизоляции.

Круглосуточная инспекция и дефицит инфекционистов

Сегодня карантин в Подольске максимально усилен. Выехать за пределы города по специальным пропускам, выдаваемым в мэрии, могут разве что работники сельского хозяйства, задействованные в посевной кампании. Пускают сюда только транспорт с продуктами питания, средствами индивидуальной защиты людей, защиты растений и топливом. На одного посетителя продовольственного магазина, банка, аптеки, заправки должно приходится 20 кв. м площади (раньше было 10). Закрыты ломбарды и рестораны, работавшие в режиме доставки. В Подольске и районе установлены 8 блокпостов. Улицы патрулируют наряды Национальной полиции, Национальной гвардии и ГСЧС. В городе начала работу специальная эпидемиологическая комиссия. По словам губернатора Максима Куцего, за ситуацией в Подольске теперь будут следить 24 часа 7 дней в неделю эксперты медицины катастроф

В резком всплеске инфицирования в городе, особенно, среди медиков, губернатор винит халатность властей. Каждый случай бездействия, заявил Максим Куцый, будет рассматриваться в соответствии с украинским законодательством, все причастные — привлекаться к ответственности.

Но не секрет, что в районных больницах проблемы и со средствами защиты персонала, и с его профессиональной подготовкой возникли отнюдь не сегодня. В частности, по словам Натальи Одарий-Захарьевой, не хватает инфекционистов – в результате медреформы были сокращены инфекционные койки. Сегодня облздрав вынужден открывать их в медучрежденях в качестве дополнительных.

Фото: Wikimapia

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