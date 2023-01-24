Известные одесситы: сегодня 81 год со дня рождения Валерия Ободзинского

Сегодня, 24 января, исполняется 81 год со дня рождения популярного эстрадного певца советских лет Валерия Ободзинского (1942-1997). Его лирический тенор завоевал миллионы сердец, а многие песни в его исполнении стали хитами.

Детство Валерия прошло в Одессе. Там он появился на свет на улице Петра Великого (Дворянской) 24 января 1942 года, когда город был в немецкой и румынской оккупации. Его отец был поляком по национальности, а мать украинкой. Родители Ободзинского ушли на фронт, и мальчика воспитывала бабушка.

Пел Валерий с самого детства. Освоив немного гитару и контрабас, он пел на одесских пляжах, в парадных. А в это время его дружки «чистили» карманы публики. Как позже шутя рассказывал певец, «каждый занимался своим делом».

Сверстники прозвали его Карузо за то, что Ободзинский замечательно исполнял итальянские песни. Лучше всего у него получалась «Аве Мария».

При этом музыкального образования Ободзинский не имел. Он никогда не учился музыке и не знал нот, но обладал абсолютным музыкальным слухом, и всегда слышал малейшую фальшь. О себе он говорил, что сделал себя сам, слушая зарубежных исполнителей и собирая самое лучшее: какой-то штрих от одного, что-то от другого.

Началом, его профессиональной карьеры стала работа на теплоходе «Адмирал Нахимов», куда его взяли сразу после первого прослушивания. Затем он поступил солистом в Костромскую филармонию. В 1966-67 гг. работал в оркестре Олега Лундстрема. В 1967-72 гг. – солист Донецкой филармонии. В 1973-77 гг. сотрудничал с ВИА «Верные друзья» (художественный руководитель).

Ободзинский стал первым исполнителем таких песен, как «Восточная песня», «Колдовство», «Играет орган», «Вечная весна», «Мираж», «Твой день». Но визитной карточкой его стала необычайно популярная в советское время композиция «Эти глаза напротив» композитора Давида Тухманова (слова Т. Сашко).

Первая пластинка Валерия Ободзинского вышла в конце 1960-х годов тиражом 13 миллионов. По некоторым данным, доход государства составил порядка 30 миллионов рублей, тогда как авторский гонорар певца – всего лишь 150 рублей.

Ободзинский ничем не был схож с певцами своего времени. Его естественный артистизм и исполнительская манера больше походили на стиль зарубежных исполнителей. Чиновники из Минкульта беспощадно его за это критиковали и травили за особый выбор репертуара. Ободзинский категорически отказывался петь песни про стройки века и восхвалять железо вместо человеческих чувств. Благодаря такой избирательности в рейтинге популярности музыкантов он быстро обошел корифеев советской эстрады – Иосифа Кобзона, Юрия Гуляева, Эдуарда Хиля и Вадима Мулермана. Единственным его достойным конкурентом в то время был несравненный Муслим Магомаев.

Однако дальнейшая творческая судьба певца сложилась неблагополучно. Пошли слухи, что певец очень недоволен своими доходами и собирается покинуть страну. Все это привело к тому, что его выступления стали исключать из концертных и гастрольных программ. Попытка организовать гастроли в США также оказалась неудачной. К 1987 году Ободзинский полностью оставил сцену. Работал сторожем на галстучной фабрике, профессиональным пением не занимался. Страдал алкоголизмом.

Ободзинский скончался в Москве 26 апреля 1997 года. Был похоронен на Кунцевском кладбище.

8 сентября 2009 года в Одессе на улице Дворянской (Петра Великого), дом № 33 в память об артисте открыта мемориальная доска.