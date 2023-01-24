Куда звонить, чтобы разыскать пропавшего без вести?

Война в Украине, день 335: угроза ракетных ударов и безуспешные попытки наступления врага Сегодня, во вторник, 24 января 2023 года, начались триста тридцать пятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

По информации Генштаба ВСУ, российский оккупант в течение суток нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня. ПОДРОБНЕЕ

Под Соледаром погиб сотрудник одесского телеканала Александр Климов работал водителем на телеканале Odessa.LIVE. После вторжения россии он стал волонтером, а затем решил с оружием в руках защищать Украину. ПОДРОБНЕЕ