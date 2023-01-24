Куда звонить, чтобы разыскать пропавшего без вести?

Более 50 тысяч украинцев разыскивают своих родных, которые из-за военной агрессии россии пропали без вести. Именно столько обращений было зафиксировано на «горячей линии» Офиса уполномоченного по пропавшим без вести.
Обращения поступают из разных уголков Украины – разыскивают как военных, так и гражданских. Всю информацию о пропавших людях фиксируют и вносят в единую базу данных.
Для розыска пропавших близких украинцев просят:
- звонить по номерам: 0-800-339-247 (звонки бесплатные); (099) 792-01-26 (оплата по тарифам вашего оператора);
- отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, Вайбер, Телеграм по номеру (095) 896-04-21.