В Черном море стало больше вражеских носителей ракет – готовится новая атака?

Страна-агрессор россия увеличила количество ракетоносителей в корабельной группировке своего флота в Черном море. Не исключено, что это может быть признаком готовящейся очередной массированной ракетной атаки по территории Украины. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

По информации военных, в настоящее время среди 11 вражеских кораблей три надводных и один подводный носителей ракет морского базирования типа «Калибр». Суммарный залп может составлять 28 ракет.

В этой связи жителей Одессы и области призывают быть бдительными и не игнорировать возможные сигналы воздушной тревоги.

Также граждан просят сообщать в компетентные органы о подозрительных лицах, производящих фото- или видеосъемку объектов критической инфраструктуры, а также военных и других стратегических объектов.

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Фото с Facebook-страницы ОК «Юг»