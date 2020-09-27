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История Одессы: 155 лет назад основано Одесское пехотное юнкерское училище

История Одессы: 155 лет назад основано Одесское пехотное юнкерское училище

27 сентября 1865 года (по старому стилю — 15 сентября) было основано Одесское пехотное юнкерское училище, о чем был издан приказ военного министра.

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Начальником училища был назначен известный военный педагог капитан Иван Ордынский, который руководил учебным заведением больше восьми лет.

Образованию юнкеров уделяли большое внимание, при этом обучение было бесплатным. В младших классах изучали общеобразовательные предметы и воинские уставы, а в старших — тактику, сведения об оружии, сохранении здоровья в войсках, военном судопроизводстве и законах, теорию обучения подчиненных, полевую фортификацию и топографию. Лекции по общеобразовательным предметам в училище читали преподаватели Новороссийского университета и гимназий, а специальные военные дисциплины преподавали офицеры генерального штаба.

Необходимыми для будущих офицеров считались физическая подготовка и культура: курсанты должны были уметь ездить на велосипеде и верхом, уметь играть на музыкальных инструментах и танцевать. Кроме того, при училище издавался иллюстрированный журнал «Юнкерские досуги». Также у одесского училища был свой девиз: «Один — за всех, и все – за одного!».

В 1878 году в Одесское юнкерское училище поступил и через несколько лет окончил его известный украинский актер Панас Саксаганский.

В 1903 году учебное заведение получило собственное знамя с золотым шитьем и изображением Спаса Нерукотворного.
Офицеры, окончившие одесское училище, сражались в русско-турецкой и русско-японской войнах, а также на фронтах Первой мировой войны. Немало было среди них и Георгиевских кавалеров. Воспитанники училища также участвовали в гражданской войне.

В сентябре 1910 года юнкерское училище переименовали и оно стало называться Одесское военное училище, а в 1918 году учебное заведение было расформировано.

Источники: kekc.news; odessitclub.org.

 

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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