История Одессы: 155 лет назад основано Одесское пехотное юнкерское училище

27 сентября 1865 года (по старому стилю — 15 сентября) было основано Одесское пехотное юнкерское училище, о чем был издан приказ военного министра.

Начальником училища был назначен известный военный педагог капитан Иван Ордынский, который руководил учебным заведением больше восьми лет.

Образованию юнкеров уделяли большое внимание, при этом обучение было бесплатным. В младших классах изучали общеобразовательные предметы и воинские уставы, а в старших — тактику, сведения об оружии, сохранении здоровья в войсках, военном судопроизводстве и законах, теорию обучения подчиненных, полевую фортификацию и топографию. Лекции по общеобразовательным предметам в училище читали преподаватели Новороссийского университета и гимназий, а специальные военные дисциплины преподавали офицеры генерального штаба.

Необходимыми для будущих офицеров считались физическая подготовка и культура: курсанты должны были уметь ездить на велосипеде и верхом, уметь играть на музыкальных инструментах и танцевать. Кроме того, при училище издавался иллюстрированный журнал «Юнкерские досуги». Также у одесского училища был свой девиз: «Один — за всех, и все – за одного!».

В 1878 году в Одесское юнкерское училище поступил и через несколько лет окончил его известный украинский актер Панас Саксаганский.

В 1903 году учебное заведение получило собственное знамя с золотым шитьем и изображением Спаса Нерукотворного.

Офицеры, окончившие одесское училище, сражались в русско-турецкой и русско-японской войнах, а также на фронтах Первой мировой войны. Немало было среди них и Георгиевских кавалеров. Воспитанники училища также участвовали в гражданской войне.

В сентябре 1910 года юнкерское училище переименовали и оно стало называться Одесское военное училище, а в 1918 году учебное заведение было расформировано.

Источники: kekc.news; odessitclub.org.