Он привел любопытную цитату из публикации, напечатанной в «Одесском листке» 11 июня 1912 года:

«Наступившая жара вызвала спрос на мороженое, которым торгуют в Одессе в развоз, с ручных тележек. Мороженщики вывозят свои тележки в 10—11 часов утра, а домой возвращаются в 8—9 часов вечера. Встают мороженщики рано и принимаются за приготовление мороженого на леднике или в сарае, который снимают на летний сезон. Работают они не в одиночку, a партиями в 10—20 человек. Продукты: сахар, соль и молоко покупают на деньги артели, а работают каждый отдельно. При дележке не редки ссоры, иногда преходящие в драку. В Одессе мороженщиков около 300 человек. За сезон заработок каждого мороженщика равняется 100 — 150 руб., смотря по лету…».

Ну а далее Сергей Матвеев привел данные, что мороженое приносило в городскую казну солидную прибыль. Так, только в 1892 году город получил «4978 рублей с павильонов по продаже мороженого и других натуральных продуктов в Городском саду», а это очень большие деньги!

И еще любопытные детали:

Если в одесской ресторации или кондитерском заведении было меньше сорока сортов мороженого, это квалифицировалось как позор на голову хозяина.

Для приготовления мороженого особая хитрость не требовалась, скорее требовалась выносливость: сливки, яичные желтки и ваниль в специальной мороженице ставили на лед, дальше надо было быстро-быстро, до потери сознания, вращать это.

Когда сознание возвращалось, включалась фантазия: кто-то добавлял в получившийся десерт фисташки, кто-то лимоны или апельсины, кто-то миндаль. В ход шли персики, вишня, земляника, смородина.

Пушкин и его друзья любили винные сорта мороженого с добавкой шампанского или шабли. Жаль, не сохранились те давние рецепты — вот и не знаем, это в мороженое добавлялась ложечка шампанского или в шампанское ложечка мороженого.

Секрет первого мороженого в Одессу приплыл с иностранными моряками. Очевидно именно так попал в Одессу и секрет мороженого, именуемого «ледяная неаполитанка». Это было первое шоколадное мороженое.

Лучшим все же считалось мороженое «спумони». Это был плотный холодный шар, как одеяние паяца, состоящий из разноцветных кусков. В Одессе его резали ножом и ели вилкой.

К середине ХІХ века в Одессе готовили около восьмидесяти сортов мороженого.

Увы, как завершает свой пост Сергей Матвеев, «сегодня в Одессе мороженое делать некому. Вот такой парадокс Южной Пальмиры, города-курорта… Почти каждый день покупаю мороженое «Одесса», себе бирюзовое, а жене золотое. Но и то и то — производства Харьковского завода…».

Напомним, о печальной судьбе здания бывшей гимназии, а позже завода мороженого «Полярная звезда» мы рассказывали в отдельной публикации . На воротах здания еще можно увидеть «следы» того, что здесь производили наше одесское мороженое.

Часть заброшенного здания нескольколет назад «грохнула».

Фото — ФБ-страница Сергея Матвеева, lasunka.com; фото ворот бывшей «Полярной звезды» — Мария Котова.

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