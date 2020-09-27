Памяти одесского СРЗ-2: необычная выставка в художественной галерее

Выставочный проект, инициированный Жанной Кадыровой, называется «На акватории завода купаться было запрещено». И это — не просто выдумка художника, это — реальное объявление, вывешенное в свое время на СРЗ-2.

Здесь все — реально: объяснительные работников завода («я был выпимши» и др.), обувка рабочих, вешалки для рабочей одежды, даже выписка из психбольницы о том, что такой-то получает освобождение по причине «передозного состояния». А эти дверцы от шкафчиков для переодевания!

Все это и многое другое, вместе собранное, словно погружает в соответствующую атмосферу рабочих будней, которые уже история, и все удивляет, заставляет улыбнуться или даже очень-очень опечалиться.

Как рассказывают в Invogue#ART, все представленное на выставке — это артефакты и свидетельства из прошлой жизни завода. А заодно и документация момента трансформации СРЗ-2 в культурный кластер.

Насчет нового культурного кластера — не просто так. Как удалось узнать на выставке, полуразрушенное здание СРЗ-2 сейчас «оккупировали» художники. Удивительно порой складываются судьбы индустриальных зданий, их функции тоже со временем трансформируются.

Фото: Мария Котова