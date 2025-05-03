История создания музея Жванецкого

В июле 2021 года Одесский горсовет принял решение о создании коммунального учреждения «Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого». Музей планировали разместить в доме №133 на улице Старопортофранковской, где сатирик провел детство и юность.

Ремонтные работы начались в январе 2022 года. Планировалось, что первую очередь музея откроют ко дню рождения Жванецкого — 6 марта 2022 года. На втором этаже должны были быть экспозиции, а на первом — сувенирная лавка.

Выводы Института национальной памяти

В марте 2025 года Украинский институт национальной памяти обнародовал экспертное заключение по объектам, посвященным Михаилу Жванецкому. Согласно документу, географические объекты, названия юрлиц, объекты права собственности, памятники и мемориальные знаки, посвященные писателю, относятся к символике российской имперской политики.

УИНП отметил, что творческое наследие Жванецкого исключительно русскоязычное, а его вклад в российскую культуру неоднократно отмечался почетными званиями и государственными наградами Российской Федерации. В частности, в 1994 году он получил орден Дружбы народов, в 2001 году — звание Заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2012 году — Народного артиста РФ.

Также эксперты обратили внимание на высказывания Жванецкого по поводу аннексии Крыма. Хотя в 2015 году Минкульт включил его в «белый список» деятелей культуры, публично осудивших временную оккупацию Крыма, позже в том же году в одном из своих выступлений писатель сказал:

«Кто-то хотел свободы и в Европу — получил. Кто-то хотел Крым — получил. Осталось только все доверить верхам… Если решать вопрос на самом высоком уровне — то между собой, как ни странно, Россия и Америка. Именно эти две страны могут уладить этот вопрос. А пока, как сказал Обама, Крым потерян, его не вернуть».

УИНП считает, что подобные высказывания соответствуют российскому нарративу о формальной, а не реальной субъектности Украины как суверенного государства.

Переименование бульвара Жванецкого

О том, что открытие музея Жванецкого сейчас не актуально, свидетельствует и переименование бульвара Михаила Жванецкого. Это произошло 26 июля 2024 года. Бульвар получил новое название в честь Военно-морских сил. Это решение вызвало оживленную дискуссию в обществе.

Замглавы департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОВА Ярослава Резникова пояснила, что Жванецкий, несмотря на свою любовь к Одессе, связал свою жизнь с Россией, получив в 2019 году орден «За заслуги перед Отечеством» III степени из рук президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в том же году он снялся в фильме «Одесский пароход» вместе с актёрами, поддержавшими аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Эти обстоятельства стали основанием для переименования бульвара, который теперь носит имя Военно-морских сил Украины.

Текущее состояние проекта

По состоянию на май 2025 года музей-квартира Михаила Жванецкого в Одессе не открыт. Официальной информации о дальнейших планах по проекту нет. Помещение на Старопортофранковской, 133, где должен был размещаться музей, остается закрытым.

Таким образом, открытие музея Жванецкого в Одессе сейчас под вопросом. Реализация проекта зависит от дальнейших решений городских властей и общественной оценки фигуры сатирика в контексте современной украинской истории.