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В Одессе простятся с теробороновцем, который погиб, защищая Бахмут

В Одессе простятся с теробороновцем, который погиб, защищая Бахмут

Одессит Дмитрий Иванов погиб в бою на Донбассе, при обороне города Бахмут. Он добровольно пошел защищать Украину и служил в 122-й бригаде теробороны.

О гибели героя сообщили на Facebook странице подразделения, в котором служил Дмитрий.

В сообщении говорится, что в ожесточенных боях в г.Бахмут погиб побратим военнослужащих бригады Иванов Дмитрий с позывным «БЕНДЕР».

27 марта 2023 все желающие смогут проститься с воином,  который обрел вечную жизнь в бою, в 9:30 в Доме офицеров (ул. Пироговская 7/9).

Дмитрий Иванов

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в бою погиб полковник спецназа СБУ из Одесской области.

Также мы писали, что на фронте погибли два одесских терробороновца.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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