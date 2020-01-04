Идите в баню: польза и вред парилки

Сейчас у каждого из нас в доме есть ванная комната, и ходить в баню вроде бы совершенно необязательно. Однако никакие водные процедуры «на дому» не сравнятся с пользой бани или сауны. Кому же из нас банные процедуры прибавят здоровья, а кому от них лучше отказаться?

Чем сауна отличается от бани?

Разновидностей бань существует великое множество – от японской фуро до турецкой хаммам. Однако наибольшей популярностью в нашей стране пользуются сауна и русская баня. Одно из главных их различий – влажность горячего воздуха. В русской бане температура воздуха сравнительно невысока – 40-70 градусов, а относительная влажность достигает 90-100%. Такая влажность воздуха максимально приближена к естественным условиям, поэтому считается, что баня оказывает на организм менее шоковое воздействие, чем сауна.

В финской сауне все наоборот: температура здесь достигает 90-110 градусов, а влажность воздуха колеблется в пределах 10-25%. Благодаря невысокой влажности такая температура переносится очень легко, а защитой от перегрева служит испарение влаги с кожи.

Почему полезны банные процедуры?

Если позволяет здоровье, посещать баню нужно примерно раз в месяц. В старину в баню ходили не мыться, а очищаться, и это было целым ритуалом, священнодействием. Кроме того, баню посещали в лечебных целях.

Баня прекрасно помогает при некоторых возрастных заболеваниях, ускоряет обмен веществ и снижает вес, а пар способствует глубокому очищению кожи и легких, стимулирует кровообращение. Банные процедуры также оказывают положительное влияние на суставы, стабилизируют процесс теплообмена и улучшают координацию движений. Многим пожилым людям горячий пар помогает избавиться от радикулита, тревожных состояний, слабости, бессонницы. А во время посещения парилки организм избавляется не только от лишнего жира, но и от холестерина. Врачи подсчитали, что в бане человек может потерять до полутора литров пота, с которым из организма выходят различные токсины и шлаки.

Как правильно париться?

Перед тем как идти в баню, нужно внимательно изучить правила поведения в парилке. Ведь полезное воздействие горячего воздуха на организм напрямую зависит от того, насколько хорошо вы усвоите «технику безопасности».

В парной нельзя находиться больше 5-9 минут, при этом температура не должна превышать 80 градусов.

Перед посещением бани нужно исключить тяжелую еду и алкоголь.

Париться лучше на нижней полке и в положении лежа – так организму легче переносить высокую влажность и температуру.

Следует избегать контрастных процедур, а после парной надо дать организму самому остыть.

Перед посещением парилки необходимо согреть тело в теплом душе, после чего вытереть его насухо.

Заходить в парилку следует только в головном уборе и с сухими волосами, иначе можно получить тепловой удар.

Нужно с осторожностью пользоваться банными вениками и аромамаслами.

Окунаться в холодную воду после парилки можно только в том случае, если вы совершенно уверены, что вам это не повредит.

При малейших признаках ухудшения состояния обязательно следует покинуть парилку.

Кому противопоказан горячий пар?

Пожилым людям с сердечными заболеваниями, гипертонией, аритмией, инфекционными и онкологическими болезнями, сахарным диабетом, глазной гипотонией и глаукомой, хроническими патологиями почек, эпилепсией, болезнью Паркинсона, тяжелыми нервно-вегетативными нарушениями, мигренью посещение бани строго противопоказано.

Перед тем как идти в баню, обязательно посоветуйтесь с врачом!

Фото: картина Аркадия Пластова “После бани”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!