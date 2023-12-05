Баня і сауна: чим відрізняються, чим корисні для здоров’я, кому протипоказані

У чому різниця? Вся справа в парі!

Різновидів лазень існує безліч — від японської фуро до турецької хаммам. Однак найбільшою популярністю в нашій країні користуються сауна і руська лазня. Одна з головних їхніх відмінностей — вологість гарячого повітря. У руській лазні температура повітря порівняно невисока — 40-70 градусів, а відносна вологість досягає 90-100%. Така вологість повітря максимально наближена до природних умов, тому вважається, що лазня чинить на організм менш шоковий вплив, ніж сауна.

У фінській сауні все навпаки: температура тут сягає 90-110 градусів, а вологість повітря коливається в межах 10-25%. Завдяки невисокій вологості така температура переноситься дуже легко, а захистом від перегріву служить випаровування вологи зі шкіри.

В Одесі лазні займають особливе місце. Навіть знаменита фраза «Іди ти в лазню!» народилася саме тут на початку минулого століття, і стосувалася дуже популярної на той момент водолікарні Ісаковича. Але то було давно, а ось куди одесити ходять зараз, якщо хочеться здійснити справжній водний ритуал? Вашій увазі наша добірка цікавих лазень та саун!

Користь лазневих процедур для здоров’я

Якщо дозволяє здоров’я, відвідувати лазню потрібно приблизно раз на місяць. За старих часів у лазню ходили не митися, а очищатися, і це було цілим ритуалом, священнодійством. Крім того, лазню відвідували з лікувальною метою.

Лазня чудово допомагає при деяких вікових захворюваннях, прискорює обмін речовин і знижує вагу, а пар сприяє глибокому очищенню шкіри і легенів, стимулює кровообіг. Лазневі процедури також позитивно впливають на суглоби, стабілізують процес теплообміну і покращують координацію рухів. Багатьом літнім людям гаряча пара допомагає позбутися радикуліту, тривожних станів, слабкості, безсоння. А під час відвідування парильні організм позбувається не тільки зайвого жиру, а й холестерину. Лікарі підрахували, що в лазні людина може втратити до півтора літрів поту, з яким з організму виходять різноманітні токсини та шлаки.

Як правильно паритися в лазні: правила та обмеження

Перед тим як йти в лазню, потрібно уважно вивчити правила поведінки в парильні. Адже корисний вплив гарячого повітря на організм безпосередньо залежить від того, наскільки добре ви засвоїте «техніку безпеки».

У парній не можна перебувати більше 5-9 хвилин, при цьому температура не повинна перевищувати 80 градусів.

Перед відвідуванням лазні потрібно виключити важку їжу й алкоголь.

Паритися краще на нижній полиці і в положенні лежачи — так організму легше переносити високу вологість і температуру.

Слід уникати контрастних процедур, а після парної треба дати організму самому охолонути.

Перед відвідуванням парильні необхідно зігріти тіло в теплому душі, після чого витерти його насухо.

Заходити в парилку слід тільки в головному уборі і з сухим волоссям, інакше можна отримати тепловий удар.

Потрібно з обережністю користуватися банними віниками й аромаоліями.

Занурюватися в холодну воду після парилки можна тільки при умові, що коли ви абсолютно впевнені, що вам це не зашкодить.

За найменших ознак погіршення стану обов’язково слід покинути парилку.

Кому протипоказана гаряча пара?

Літнім людям із серцевими захворюваннями, гіпертонією, аритмією, інфекційними та онкологічними хворобами, цукровим діабетом, очною гіпотонією і глаукомою, хронічними патологіями нирок, епілепсією, хворобою Паркінсона, важкими нервово-вегетативними порушеннями, мігренню відвідування лазні суворо протипоказане.

Перед тим як йти в лазню, обов’язково порадьтеся з лікарем!

Фото: картина Аркадія Пластова “Після лазні”

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