В Одессу прибыли вездеходы из соседних областей

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

«Мы часто повторяем, что ГСЧС – одна большая семья. Это не только на словах, а подкрепляется и делом. Наши коллеги из Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области передали нам 2 вездехода «БОГУН», которые эффективны во время таких невзгод, недавно прошедших Одесским регионом», — сообщили спасатели.

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Напомним, недавно одесскому гарнизону спасателей западные партнеры передали сразу 8 пожарных автомобилей и автоцистерну. Это одно из самых больших пополнений за последнее время.

Как сообщала «Одесская жизнь» во время непогоды, которая накрыла Одесскую область 26-27 ноября, гололед превратил дороги Одесчины в каток. Машины и автобусы съезжали в кюветы, вязли в сугробах. Стоять в заносах люди были вынуждены долгими часами. За двое суток спасательные группы эвакуировали из снежных ловушек порядка 2500 людей, в том числе — 162 ребенка. Отбуксировано было 849 транспортных средств, включая 24 автобуса и 17 машин скорой помощи.

В Одессе часть городских дорог была заблокирована упавшими деревьями. А на спуске Маринеско автомобилисты из-за плохого сцепления, случалось, не могли подняться наверх. Снежный буран в Одесской области забрал жизни шести людей. На трассе Одесса — Кучурган в автомобиле ВАЗ погиб военный. В Одессе обнаружены трупы пяти замерзших бездомных.