Новости Одессы и Одесской области

В Одессу прибыли вездеходы из соседних областей

В Одессу прибыли вездеходы из соседних областей

Два снегоболотохода «БОГУН» прибыли в Одесскую область для усиления в работы спасателей во время непогоды. Спецтехнику передали коллеги из Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

«Мы часто повторяем, что ГСЧС – одна большая семья. Это не только на словах, а подкрепляется и делом. Наши коллеги из Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области передали нам 2 вездехода «БОГУН», которые эффективны во время таких невзгод, недавно прошедших Одесским регионом», — сообщили спасатели.

Читайте также: Ураганы в Одессе: справятся ли наши коммунальщики с еще одним

Напомним, недавно одесскому гарнизону спасателей западные партнеры передали сразу 8 пожарных автомобилей и автоцистерну. Это одно из самых больших пополнений за последнее время.

Как сообщала «Одесская жизнь» во время непогоды, которая накрыла Одесскую область 26-27 ноября, гололед превратил дороги Одесчины в каток. Машины и автобусы съезжали в кюветы, вязли в сугробах. Стоять в заносах люди были вынуждены долгими часами. За двое суток спасательные группы эвакуировали из снежных ловушек порядка 2500 людей, в том числе — 162 ребенка. Отбуксировано было 849 транспортных средств, включая 24 автобуса и 17 машин скорой помощи.

В Одессе часть городских дорог была заблокирована упавшими деревьями. А на спуске Маринеско автомобилисты из-за плохого сцепления, случалось, не могли подняться наверх. Снежный буран в Одесской области забрал жизни шести людей. На трассе Одесса — Кучурган в автомобиле ВАЗ погиб военный. В Одессе обнаружены трупы пяти замерзших бездомных.

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить