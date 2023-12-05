Под Одессой задержали двух насильников: кто пострадал

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, 32-летний житель Одесского района проживая в гражданском браке с матерью потерпевшей и имея с ней общего ребенка, в сентябре этого года в доме изнасиловал 16-летнюю падчерицу.

Пользуясь физическим преимуществом, злоумышленник запугал жертву. Однако девочка рассказала матери о его преступных действиях и обратилась в правоохранительные органы.

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Ювенальные прокуроры Беляевской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней по ч. 3 ст. 152 УК Украины.

23-летнего одессита подозревают в изнасиловании несовершеннолетней и грабеже по ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины.

Следствием установлено, что подозреваемый в сентябре текущего года в одном из сел Одесского района подошел сзади к проходившей по улице 17-летней девушке, схватил двумя руками за шею, повалил на землю и начал душить.

Девушка плакала, умоляла и сопротивлялась. Но мужчина, применив физическую силу, совершил насилие. А потом, воспользовавшись растерянным состоянием девушки, забрал ее телефон.

До суда подозреваемые находятся под стражей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как воспитывать ребенка, чтобы тот не стал насильником или жертвой сексуального насилия.