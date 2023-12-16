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Известный одесский запорожец: гора подарков и важное сообщение (фото)

Известный одесский запорожец: гора подарков и важное сообщение (фото)

Один из самых известных одесских арт-объектов – запорожец-горбатик Луиджи (более известный как Луиджик) – уже готов встречать рождественско-новогодние праздники. Он уже активно поднимает настроение одесситам.

Вы же знаете, что наш Луиджик всегда быстро реагирует на все происходящие. Больше всего он любит праздники, но живо откликается и на другие события.

Одесский арт-объект Луиджи

Сейчас Луиджик как следует приготовился к Рождеству и Новому году. Еще издалека можно заметить, что он готов осыпать одесситов подарками: везет их целую гору.

Запорожец Луиджи с подарками

Одесский арт-объект: подарки от Луиджи

Даже если вы просто проходите мимо известного авто, не сможете не заметить, как Луиджи пытается поднять вам настроение.

Одесса, запорожец Луиджи

Арт-объект на Екатерининской в Одессе

А война продолжается… И город, как и вся страна, на военном положении. Поэтому Луиджи еще и сообщает, где находится ближайшее укрытие.

Луиджи сообщает где укрытие

Одесский арт-объект и важное сообщение

Напомним, каждое превращение Луиджика – это, прежде всего, желание взбодрить, вызвать улыбку, настроить на позитив. Однажды наш горбатик даже умудрился… превратиться в Фиат.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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