Известный одесский запорожец: гора подарков и важное сообщение (фото)

Вы же знаете, что наш Луиджик всегда быстро реагирует на все происходящие. Больше всего он любит праздники, но живо откликается и на другие события.

Сейчас Луиджик как следует приготовился к Рождеству и Новому году. Еще издалека можно заметить, что он готов осыпать одесситов подарками: везет их целую гору.

Даже если вы просто проходите мимо известного авто, не сможете не заметить, как Луиджи пытается поднять вам настроение.

А война продолжается… И город, как и вся страна, на военном положении. Поэтому Луиджи еще и сообщает, где находится ближайшее укрытие.

Напомним, каждое превращение Луиджика – это, прежде всего, желание взбодрить, вызвать улыбку, настроить на позитив. Однажды наш горбатик даже умудрился… превратиться в Фиат.

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