Напомним, в марте 2021 года областная прокуратура инициировала судебные тяжбы против «Дачи». Как сообщалось, у прокуратуры возникли вопросы к юридическому статусу исторического здания, в котором ресторан расположен. С тех пор страсти вокруг «Дачи»не утихают, дело дошло до до Верховного Суда Украины. Владелец заведения Савва Либкин заявляет о попытках рейдерского захвата его бизнеса.

“Мы с командой за последнее время пережили и переживаем свои тяжелые времена. Давление местных прокуроров, посягательства соседей на землю и изнурительные судебные процессы”, — так недавно прокомментировал судебные тяжбы владелец “Дачи” на своей странице в Фейсбук.

Одесская областная прокуратура отреагировала на публикацию в СМИ, где Савва Либкин подробно рассказывает о судах и давлении на бизнес.

Прокуроры настаивают, что действуют в интересах государства и никаких других подоплек нет. Согласно документам, ресторан «Дача» находится на территории Государственного санатория имени В.П. Чкалова, парк которого имеет статус памятника садово-паркового искусства.

“При этом авторы таких публикаций часто не упоминают тот факт, что указанный Санаторий является объектом культурного наследия, а его парк имеет статус памятника садово-паркового искусства. На этой территории расположен ресторан «Дача», который, как выяснилось, занимает почти гектар земли без всяких правовых оснований”, — заявили в прокуратуре.

Еще в 2004 году ООО «Драйв-Ин» арендовало помещение санатория площадью 195 кв.м. Через несколько лет площадь была увеличена до 350 кв.м. А в 2018 году благодаря договору, заключенному с региональным отделением Фонда госимущества, компания приобрела 49% здания — 350 кв. м. И это, несмотря на то, что данное строение является частью объекта культурного наследия и по закону не подлежит приватизации.

Также в прокуратуре заявляют о захвате земельного участка Санатория им. В.П. Чкалова.

«Отдельного внимания заслуживает земельный участок площадью 0,7692 га. На этой территории расположены летняя площадка ресторана «Дача», беседки, детская площадка, зеленые насаждения, подпорные стенки и тому подобное. Однако ни одного правоустанавливающего документа на пользование землей у компании нет», — говорится в сообщении прокуратуры и добавили, что речь идет о землях Санатория, которые охраняются государством как часть природно-заповедного фонда Украины.

Таким образом, с 2021 года прокуратура последовательно принимает меры в защиту интересов государства относительно незаконного получения в собственность объекта культурного наследия и захвата земельного участка Санатория.

Также в прокуратуре заявили, что в феврале 2025 года санаторий им. Чкалова обратился в полицию с заявлением о самовольном захвате указанного земельного участка, что привело к открытию уголовного дела.

Напомним, в прошлом году владелец сети ресторанов «Компот» ресторатор Савва Либкин выиграл суд против киевских компаний, которые неправомерно использовали его торговую марку.













