Аварийное отключение воды в части микрорайона «Черемушки» 16 декабря 2021 года

В связи с чем, 16 декабря 2021 года с 09:30 до 20:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Бреуса,
- Багрицкого,
- Є фимова,
- Скворцова,
- Авиационная,
- Пишенина,
- Ш. Руставели,
- М. Бабаджаняна,
- Спартаковская,
- Зеленая,
- Кристаловского,
- С. Перовской,
- Кибальчича,
- Весенняя,
- Сурикова,
- Глиняная,
- А. Тимошенко.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)