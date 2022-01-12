Одесская историческая лестница-гигант: немного мистики и много проблем (фото)

Одесская историческая лестница-гигант… Думаете, мы о Потемкинской? Нет, не о ней. Да, сегодня эта лестница так не именуется, но на старых открытках ее называли именно так. Место мистические и очень-очень проблемное. Причем, в самом центре города.

Одесская лестница с давней историей и не без мистики

Эта лестница тянется от улицы Торговой, в том ее месте, где она «врезается» в бульвар Жванецкого. Даже во время ремонта бульвара ее никто «не трогал». Лестница ведет прямо на улицу Приморскую, она довольно длинная. Пока вы поднимаетесь по ней или спускаетесь, вашему взору предстают многие «красоты» склонов под бульваром Жванецкого.

Но это лишь полбеды. Историческая лестница, которая, кстати, пользуется спросом, еще и становится малопроходимой. Это в обычный день. Ну а если гололед…

Мы коснулись ее истории, когда рассказывали о несуществующем уже Шахском дворце №2, лестница когда-то выводила прямо на него.

Дворца (его еще именовали замком) де-Азарта давно уже нет, он был разрушен во время Второй мировой, а лестница осталась, равно как и мистическая легенда, связанная с этим местом.

Эту староодесскую легенду поведала нам в своей время доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной лингвистики Одесского национального университета им. И.Мечникова Наталья Кондратенко. Суть такова: на этом месте появляется привидение проклятой матерю девушки. Призрак «охотится» исключительно на молодых неженатых мужчин. Девушка в подвенечном платье появляется неожиданно, как бы из ниоткуда, и просит ей помочь – якобы она подвернула ногу. Отзывчивые смельчаки старались оказать ей помощь. Пройдя несколько шагов, она вдруг просит вернуться обратно, чтоб забрать башмачок с подвернутой ноги. Молодой человек оборачивался назад, ища взглядом оставленный башмачок, а в мгновение, когда он поворачивался снова, призрак исчезал…

А вот само привидение до сих пор «не исчезло», и вошло в список мистических адресов Одессы.

Сегодняшний день исторической одесской лестницы-гиганта

Мистика мистикой, а лестница продолжает выполнять свою функцию. Причем, активно. Место ведь довольно удобное: выходишь на бульвар Жванецкого, спускаешься – и ты уже на Приморской, причем, оказываешься прямо на остановке троллейбуса и сразу нескольких маршруток.

Вот только состояние лестницы не просто не ахти. Оно в некоторых местах устрашающее. И вовсе не призраками.

Прошлись мы по этой бывшей лестнице-гиганту. Та еще «красота». И дело даже не во внешней «картинке», а в элементарно плачевном состоянии ступенек, бордюров и всего прочего, что связано сегодня с этой исторической лестницей.

Проще говоря, лестница, когда-то именуемая гигантской, нуждается в ремонте. Об этом стали бить в колокола и одесситы, которые ею пользуются. Они даже обратились по этому поводу в Единый центр обращения граждан. Одесситы сообщают, что лестница находится в аварийном состоянии и угрожают жизни людей, которые ею пользуются. Еще проще: с лестницей пора что-то делать!..

По этому поводу можем пока лишь сообщить, что ситуацию с лестницей поручено решать КП «Городские дороги»…

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Фото и скриншот автора. Изображение лестницы в былые времена – ресурсы «Старая Одесса в фото», followers.com.ua

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