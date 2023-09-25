Одесское фотообщество — одно из первых в Европе

25 сентября 1891 года было основано Одесское фотографическое общество и утвержден его устав. Это объединение хорошо знали в Европе, а иностранцы — итальянцы, французы, немцы — составляли добрую половину его членов.

Среди учредителей одесского общества были самые известные люди города. Целью этого объединения единомышленников было изучение, совершенствование и распространение знаний о фотографии, а также помощь в развитии и поддержка фотографов-художников и документалистов. Кроме того, фотография открывала широкие перспективы для ученых — с ее помощью можно было иллюстрировать научные работы.

Первыми членами общества стали преимущественно ученые, среди которых было немало мировых знаменитостей. Например, одним из членов общества был ученик Менделеева профессор Прокудин-Горский, который несколько лет спустя изобрел цветную фотографию.

Войти в фотографическое общество оказалось непросто, и не только потому, что заниматься фотографией в то время было очень дорого. Требовалось еще иметь высокий уровень образования. Каждую кандидатуру придирчиво обсуждали не только на собрании общества, но и в правлении города. Обо всех, кто получал билет на право фотографирования вне помещений, обязательно докладывали градоначальнику.

К организации работы общества подошли со всей серьезностью. Здесь была оборудована собственная фотолаборатория, работала библиотека, постоянная комиссия судебно-фотографической экспертизы, проходили фотоконкурсы и лекции. В 1912 году у общества появился собственный журнал «Вестник Одесского фотографического общества». Кроме него, издавались научные пособия, посвященные фотографии.

В 1894 году в Одессе были организованы первые в империи фотографические курсы, а в 1916 году основано первое в стране фотографическое учебное заведение — трехгодичные фототехнические курсы.

Источники: un-sci.com, opc.science

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