116 лет назад в Одессе предотвратили несколько терактов

В начале августа 1907 года в Одессе были задержаны террористы, прибывшие на пароходе из-за границы, которые собирались устроить в городе несколько террористических актов.

Как писали газеты, днем 9 августа в Одесский порт вошел пароход «Ростов». Сначала портовые власти выпускали в город пассажиров первого и второго класса, но приехавших было много и досмотр затянулся. Поэтому тех, кто ехал третьим классом, оставили ночевать на судне.

Рано утром во время досмотра один из таможенных чиновников обратил внимание на то, что пальто одного из пассажиров-персов — из исторической области в Иране. слишком тяжелое. Пассажира и его одежду тщательно осмотрели и обнаружили какие-то металлические детали. После консультации со специалистами стало ясно, что это были части македонских бомб. Кроме них, было найдено большое количество взрывчатки, бикфордов шнур и огнестрельное оружие. В процессе расследования выяснилось, что в Одессу прибыли иностранные анархисты, которые намеревались устроить в городе террористические акты. Среди них были два перса, армянин и турок. Если бы не случайность, эти пассажиры вряд ли вызвали бы подозрения у портовых властей, так как все они выглядели интеллигентно и владели несколькими языками. Давать какие-либо объяснения по поводу находок террористы отказались.

Также во время обыска у боевиков была обнаружена карта города, на которой были отмечены здания — учреждения и дома, которые террористы, по всей вероятности, собирались взорвать. Также в их багаже были найдены рукописные руководства, в которых подробно была изложена тактика вооруженных столкновений с полицией и военными на улицах города, а также инструкция по устройству баррикад, изготовлению бомб и других взрывчатых снарядов.

Источники: starosti.ru, cameralabs.org