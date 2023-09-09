Новости Одессы и Одесской области

116 лет назад в Одессе предотвратили несколько терактов

116 лет назад в Одессе предотвратили несколько терактов

В начале августа 1907 года в Одессе были задержаны террористы, прибывшие на пароходе из-за границы, которые собирались устроить в городе несколько террористических актов.

Как писали газеты, днем 9 августа в Одесский порт вошел пароход «Ростов». Сначала портовые власти выпускали в город пассажиров первого и второго класса, но приехавших было много и досмотр затянулся. Поэтому тех, кто ехал третьим классом, оставили ночевать на судне. 

теракт

Рано утром во время досмотра один из таможенных чиновников обратил внимание на то, что пальто одного из пассажиров-персов — из исторической области в Иране. слишком тяжелое. Пассажира и его одежду тщательно осмотрели и обнаружили какие-то металлические детали. После консультации со специалистами стало ясно, что это были части македонских бомб. Кроме них, было найдено большое количество взрывчатки, бикфордов шнур и огнестрельное оружие. В процессе расследования выяснилось, что в Одессу прибыли иностранные анархисты, которые намеревались устроить в городе террористические акты. Среди них были два перса, армянин и турок. Если бы не случайность, эти пассажиры вряд ли вызвали бы подозрения у портовых властей, так как все они выглядели интеллигентно и владели несколькими языками. Давать какие-либо объяснения по поводу находок террористы отказались.

арест террориста

Также во время обыска у боевиков была обнаружена карта города, на которой были отмечены здания — учреждения и дома, которые террористы, по всей вероятности, собирались взорвать. Также в их багаже были найдены рукописные руководства, в которых подробно была изложена тактика вооруженных столкновений с полицией и военными на улицах города, а также инструкция по устройству баррикад, изготовлению бомб и других взрывчатых снарядов. 

бомбы террористов прошлого века

Источники: starosti.ru, cameralabs.org

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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