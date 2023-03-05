70 лет со дня смерти Сталина: как жила Одесса в раннем СССР

Иосиф Сталин родился 21 декабря 1879 года и умер 5 марта 1953 года. Подавляющее число людей считают его палачом и тираном, но в годы своей жизни он был кумиром для миллионов. «Одесская жизнь» решила рассказать, как сталинский режим отразился на судьбе Одессы и ее жителей.

Трудности в ранней советской Одессе

В первое время существования СССР Одессе пришлось несладко. Торговый порт не мог развиваться в закрытой стране. Кроме того, Одесса как пограничный город, отдаленный от бассейнов угля и руды, не увязывалась с планами индустриализации страны. А «буржуазная архитектура» и предприимчивый народ не вызывали симпатий товарища Сталина.

В условиях плановой экономики в нашем городе начался застой. Одесса стала одним из немногих городов СССР, где население с 1913-го по 1940 год практически не выросло. Если до 1917 года в Одессе жили 560 тысяч человек, то к началу Второй мировой войны население города пополнилось всего на 40 тысяч человек. За это время население Киева выросло в 1,5 раза, а Харькова и Днепра (Днепропетровска) — в 2,5 раза. Правда, параллельно Одесса оформилась в город-курорт и кинематографическую столицу.

Условия для роста сложились только после войны, когда Одесса в силу своего расположения стала важным военно-стратегическим центром. Из тыла сюда подтянулись новые производственные мощности, а в 1947 году вышла в первый рейс знаменитая на весь Союз китобойная флотилия «Слава». Но былое значение Одессы к тому времени померкло. Если в 1913 году наш город был третьим или четвертым в Российской империи, то в 1956 году — уже 13-м в СССР.

Забытый голодомор в Одесской области

Тема «сталинских голодоморов» в Одессе не встречает такого сочувствия, как, например, в западных областях Украины. Но голод в Одесской области был, причем не только в селах, но и в самой Одессе.

— В 1933 году мой дед Яков работал в пекарне и ему полагался паек. Возвращаясь домой, он встретил на Ришельевской своего приятеля Абрама. Тот взмолился: «Яков, я умираю с голоду, помоги!». Дед пригласил товарища домой, а сам побежал: дело было зимой, а его ноги были обмотаны тряпками и обуты в калоши. Передвигаться он мог только вприпрыжку, иначе отморозил бы пальцы, — рассказывает писательница Виктория Колтунова.

— Дома у Якова Абрама ждала картофелина и ломтик черного хлеба. Но Абрам так и не дошел — умер при входе во двор.

Самым мрачным местом тогдашней Одессы была площадь Красной Армии (Соборка). Туда сходились беглые колхозники в надежде выпросить хлеб. Многие были так плохи, что умирали, едва откусив кусочек. Но чаще им ничего не доставалось — горожане проходили мимо, потому что сами ничего не ели. Перед смертью крестьяне пухли, сходили с ума и обдирали на деревьях кору. Трупы собирали штабелями и потом вывозили за город.

Впроголодь Одесса жила еще долго. В свободной продаже хлеб появился летом 1934 года, а карточки отменили лишь с 1935 года.

В Одессе развивалась культура и наука

Отставая от других городов по промышленности, строительству и приросту населения, в Одессе быстро развивалась культура и наука. Особенно в 1930-е годы.

В это время на Французском бульваре расширилась Одесская киностудия, был построен Институт экспериментальной офтальмологии под руководством академика Владимира Филатова. В самом центре города открыли музыкальную школу Петра Столярского, на улице Старопортофранковской — театр Музыкальной оперетты, а в обновленном парке Шевченко — огромный «Зеленый театр» на 7 тысяч мест. Рядом построили футбольный стадион имени Косиора (генеральный секретарь Коммунистческой партии Украины, считается одним из организаторов Голодомора в нашей стране. — Ред.), известный сегодня как «Черноморец». Открылись новые кинотеатры и школы.

После войны учреждения образования и культуры восстанавливали прежде чем жилые дома. К началу 1946 года в Одессе уже работало большинство театров и кинотеатров, хотя план по восстановлению жилья был провален: вместо запланированных 150 тыс. кв. метров сдали всего 50 тыс. «квадратов» жилья.

Активная реконструкция города

Дореволюционная Одесса в современном понимании не была благоустроенным городом. В порядке содержались центральные улицы и кварталы, а вот на окраинах царил бардак — отсутствие зелени и твердого покрытия на улицах, обшарпанные дома, мусор и бродячие собаки.

Благоустраивать рабочие районы начали при Сталине. С 1925 года активно велись работы по мощению улиц на Молдаванке, Слободке и Пересыпи. В 30-е годы заброшенный Дюковский сад и склоны Ланжерона превратили в роскошные парки с павильонами и аттракционами. Потемкинская лестница пришла в никудышнее состояние, но в 1933 году ее реконструировали, облицевав ровными плитами гранита. На площади Красной Армии соорудили огромный фонтан — его наполняли 164 струи, причем центральная струя била в высоту на 15 — 20 метров.

Одесская преступность

Несмотря на такие достижения, высокая культура так и не стала достоянием широких масс трудящихся. На окраинах города царила преступность. Группы хулиганов терроризировали даже курортный Большой Фонтан, не говоря уже о Молдаванке и Слободке.

Старожилы говорят, что воры выносили не то что ювелирку, а мебель и еду. Особенно страшно было остаться без верхней одежды зимой, ведь люди жили очень бедно.

После войны ситуация с преступностью усугубилась, и только в 1950-е годы город вздохнул с облегчением. Так что «порядок» при Сталине — это миф. Впрочем, как и многие другие вещи, о которых сегодня с ностальгией иногда вспоминают пожилые одесситы.

Ранний СССР был государством рабочих и крестьян, где у первых не было собственного жилья, у вторых — хлеба, а у всех вместе — денег на пальто. И Одессу все эти «чудеса сталинских времен» не обошли стороной.

Попытки сделать из Одессы курорт

В июле 1933 года, в разгар Голодомора, в Одессу прибыл нарком торговли Анастас Микоян. Он проинспектировал строительство санаториев и предложил развернуть в центре города и вдоль побережья сеть ресторанов, «полностью доступных для широкой массы приезжих курортников». Именно при Сталине Одесса начала развиваться как полноценный курорт-всесоюзная здравница. Сюда приезжали, как тогда выражались, «отремонтировать здоровье» не только со всего Союза, но и из других стран. В порт регулярно заходили круизные суда с американскими, британскими и немецкими туристами.

В 1937 году в городе было уже 24 санатория, три грязелечебницы и водолечебница. В преддверии «Большого террора» в них отдохнуло 52 тысячи ударников производства. Это требовало огромных вложений, в то время самая малость — состояние пляжей — оставляло желать лучшего. Довоенные газеты были полны жалоб на отсутствие раздевалок, горы мусора и острые камни. Удобные песчаные пляжи начали намывать в Одессе только при Хрущеве.

Одесский частный бизнес

Вопреки расхожему предубеждению, предпринимательство и частная собственность на недвижимость в той или иной форме сохранялись все 70 лет существования СССР. При Сталине — особенно.

Риелторский бизнес в Одессе процветал в 20-е годы, во времена НЭПа. Потом «лавочку прикрыли», но после войны, на фоне бедности и полной дезорганизации экономики, открыть свое дело вновь стало возможным.

Кроме того, после Второй мировой войны людям давали землю — как под огороды, так и под застройку. На пике голода, 11 марта 1947 года исполком Одесского горсовета выделил трудящимся 50 тысяч гектаров земли под огороды. Рабочие и служащие могли рассчитывать на 5-10 соток не только вокруг города, но и в Овидиопольском, Коминтерновском, Ивановском районах.

Впоследствии на Фонтанах и Заставах, в Аркадии и Кривой Балке разросся частный сектор. Государство этому, как минимум, не препятствовало. Тем самым коммунисты признали, что следуя «заветам Ильича» ни прокормить, ни расселить народ невозможно.

Михаил МЕЙЗЕРСКИЙ

Иллюстрации: Бренсон ДЕКУ. В 1930-х годах он несколько раз приезжал в СССР, в том числе и в Одессу. Все свои слайды фотограф раскрашивал вручную.