«Гражданский» брак: о чем надо знать?

Каких-то полвека назад никто и представить не мог, что институт брака претерпит колоссальные изменения. Теперь свадьба и роспись в загсе не считаются необходимостью, причем даже в том случае, когда молодые люди ждут наследников. Что уж говорить о людях постарше. Не желая быть в одиночестве, многие создают семью в зрелом возрасте, но в силу разных обстоятельств не регистрируют брак. Какие последствия может иметь «гражданский» брак с правовой точки зрения?

Развод: как разделить нажитое добро?

Как и официальный брак, «гражданский» тоже может не быть вечным. За время своего существования семья успевает приобрести какое-то имущество. А при разрыве отношений это имущество становится яблоком раздора.

Если бывшие супруги не договорятся о разделе по-хорошему и не зафиксируют этот факт у нотариуса, придется судиться. В пользу истца выступит статья 74 Семейного кодекса. Она, в частности, говорит о том, что если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не находятся в браке между собой, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности (если иное не установлено письменным договором между ними). Но надеяться, что спор разрешится без проблем, не стоит.

Для признания права общей собственности на имущество, приобретенное в «гражданском» браке, необходимо предъявить доказательства. Это касается не только факта совместного проживания, но и того, что имущество было приобретено в результате совместного труда «гражданских» супругов. Точнее – что конкретная вещь или предмет покупались за общие деньги и каждый из партнеров имел свой личный доход.

Совет: если «гражданские» супруги приобретают жилье, в договоре купли-продажи желательно указывать двух покупателей. Тогда каждому из них будет принадлежать соответствующая доля имущества.

А как с наследством?

Юристы предупреждают: в «гражданском» браке один из супругов после смерти другого имеет минимальные шансы на получение наследства.

Напомним, что глава 86 Гражданского кодекса («Наследование по закону») устанавливает очередность наследования. В первую очередь наследниками считаются дети наследодателя, законный супруг и родители. А человек, который проживал с наследодателем одной семьей (причем не меньше пяти лет!), входит только в четвертую очередь.

Для того чтобы иметь право на часть наследства (совместно нажитого имущества), придется обращаться в суд: доказывать факт проживания с наследодателем одной семьей и факт совместного приобретения вместе с ним спорного имущества.

В то же время можно изменить очередность получения наследниками по закону права на наследование. Это возможно только в том случае, если «гражданский» супруг в течение длительного времени материально и физически помогал наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии. Для этого необходимо доказать, что наследодатель был болен и нуждался в помощи, которую предоставлял партнер.

Совет: чтобы упростить процесс наследования, «гражданские» супруги могут составить завещание, обеспечив таким образом наследственные права друг друга.

Пенсионный фонд «гражданский» брак не признает

Если при решении имущественных вопросов «гражданский» супруг может защитить свои права, то на материальную поддержку при потере кормильца рассчитывать не приходится.

Согласно статье 36 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», супруги пенсионного возраста имеют право получать пенсию по потере кормильца. Она назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые состояли на его иждивении.

Нетрудоспособным членом семьи в данном случае считается супруг умершего, если он имеет инвалидность или достиг пенсионного возраста.

Определяя право на указанную выплату, органы Пенсионного фонда ориентируются на статью 21 Семейного кодекса Украины, где сказано: «Браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния».

Соответственно, мужчина и женщина, которые находятся в фактических брачных отношениях («гражданском» браке), считаются семьей, но не имеют статуса супругов. А значит, не могут претендовать на пенсию по потере кормильца.

Фото: Закон и Бизнес, Правова допомога