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Кто мы и откуда: в Литературном музее открылась выставка современного украинского портрета 

Кто мы и откуда: в Литературном музее открылась выставка современного украинского портрета 

В выставочном зале Литературного музея одесские художники представили сборную выставку “Лица”. Украинцы – кто мы, откуда? И куда идем в поисках идентичности и самоопределения? Визуальный ряд избранных современных портретов именно иллюстрирует эти размышления.  

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“Лица”–  это сорок пять портретов девяти одесских художников. Все они формировались уже в условиях современной Украины. Сейчас это поколение в своем творческом расцвете, уже не ученики, но еще и не забронзовелые метры – они уверенно экспериментируют, иногда ошибаются, ищут и находят. Картины этих художников можно увидеть в самых неожиданных местах, от модных галерей до андеграундных клубов.

Выставка интересна тем, что тут представлены работы разных направлений –  от реализма до неомодерна. В нескольких залах можно проследить изменения в изображении человека от академической портретной школы к постмодернизму через символизм. Но главными героями остаются они  – украинцы изображенные на холсте и те, кто стоял у холста.

– Найти темы не сложно, просто нужно слышать себя и выстраивать какую то свою систему координат. Потому что сейчас в эпоху потери всех приоритетов, когда все размыто, ты можешь вообще не учиться и даже не выставляться, но  общаясь в компании с кураторами все равно стать персоной номер один, конечно, если ты прежде всего, талантлив и у тебя много идей, – говорит Екатерина Билетина, художница и куратор выставки.

Она отметила, что художники сейчас востребованы. Конечно, в кризис работы покупают не так активно, но у общества есть “заказ” на них как на мастеров, учителей, проводников в мир прекрасного. А до 19 июля они станут и вашими проводниками в мире поиска и самоидентификации.

Ранее мы сообщали, что Одесский оперный театр завершил сезон и пустил зрителей в зал.

Фото: Юлия Сущенко

 

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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