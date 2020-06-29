Одесские чиновники пошли по ресторанам (фото)

В Одессе проводят дополнительную проверку кафе, ресторанов и ночных клубов. Проверяют на предмет соблюдения карантинных норм. Рейды по заведениям проводят по инициативе руководства Одесской ОГА.
В проверке участвовали сотрудники Госпродпотребслужбы и правоохранительных органов.
Вечером в воскресенье, 28 июня, проверяли заведения в Аркадии и на Французском бульваре, сообщает пресс-служба ОГА.
На нарушителей составили протоколы.
Ранее сообщалось, что Одесская область в лидерах по нарушениям карантина.
Фото: Одесская ОГА