Одесские чиновники пошли по ресторанам (фото)

Пробки, дрифтеры и большегрузы: карантин в Одессе для автомобилистов Говорят, во время строгого карантина в центре Мадрида поселились лесные птицы. В Одессе такие явления не наблюдались. Но все же в городе царила непривычная тишина, а воздух благоухал весенним цветением. Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь! У нас появилсяканал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь! ПОДРОБНЕЕ

Не дотримувались карантину: як одеські поліцейські штрафували підприємців? (відео) Мобільні групи одеської поліції за добу перевірили 283 розважальних та торговельних заклади. Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь! У нас появилсяканал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь! ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 27 июня: сколько человек заболели и выздоровели в Одесской области По состоянию на субботу, 27 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 42 065 случаев заболевания COVID-19. Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь! У нас появилсяканал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь! ПОДРОБНЕЕ

Вспышка коронавируса: Минздрав потребовал ужесточить карантин Из-за нового антирекорда по количеству заболевших коронавирусом граждан Украины в Министерстве здравоохранения считают целесообразным ужесточить карантин. Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь! У нас появилсяканал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь! ПОДРОБНЕЕ