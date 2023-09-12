Графики отключений света введут уже с октября

Украинские энергетические компании уже разработали графики отключения электроэнергии в предстоящий осенне-зимний период. Их планируется ввести с 1 октября 2023 года, но действовать они начнут только по распоряжению «Укрэнерго» и при необходимости сократить потребление.

По мнению экспертов, избежать отключений в условиях пиковой нагрузки будет довольно сложно. Когда же начнутся отключения, как к ним подготовиться и при каких условиях их может не быть, узнавала «Одесская жизнь».

Быть ли отключениям света: что говорят энергетики

Скорее всего, отключения будут. Однако лучший сценарий предусматривает блэкаут лишь в период пиковых нагрузок и не для всех.

По данным Минэнерго Украины, в настоящее время в стране возобновили около 70% поврежденных ТЭС и ТЭЦ. К тому же, подготовка к зиме продолжается, и есть шанс, что этот процент еще может вырасти. И хотя ситуация действительно сложная, энергетики не берутся точно прогнозировать, какими будут отключения и будут ли они вообще.

«Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас есть время, чтобы подготовиться, в частности для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск»,

– заявил по этому поводу глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, Украина войдет в отопительный сезон примерно с теми же мощностями, что и в прошлом году. Однако вопрос не только в том, хватит ли генерации, но и в возможностях распределять электроэнергию. И здесь все зависит от того, насколько успешно российские террористы будут атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой.

В то же время с учетом отсутствия в системе электроэнергии от Запорожской АЭС, вполне возможно, что и дефицит будет значительным.

«Размер дефицита, как мне лично кажется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не потянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения»,

– объяснил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

А как объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, импортная электроэнергия для Украины стоит дорого и тариф такой цены не покрывает. Поэтому часть дефицита энергетики могут компенсировать импортом, а когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями.

Есть и более пессимистический сценарий – если рашисты продолжат разрушать энергетическую инфраструктуру, это может привести к возникновению новых проблем. Запас прочности при этом недостаточен, чтобы быстро устранить последствия всех атак. Таким образом, подготовка к отопительному сезону проходит не только с помощью энергетиков, но и военных. Ведь чем лучше ПВО, тем больше шансов, что атаки удастся отразить.

Какими могут быть отключения света этой зимой

Графики отключений в большинстве регионов уже разработали. Однако сами отключения начнутся в случае возникновения проблем с распределением или генерацией тока. При этом продолжительность отключений может составлять до двух часов кряду и до четырех часов в сутки.

«Есть распоряжение министерства, все должны подготовить графики и проинформировать о них потребителей. Но это не значит, что с 1 октября начнутся отключения. Многие факторы: температура, ситуация с генерацией, российские атаки… Вам сейчас никто не скажет точно, что будет»,

– рассказал изданию «Обозреватель» источник в правительстве.

Как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии?

Здесь действуют те же правила. Если вы давно не проверяли проводку, следует обратиться к электрику – перепады напряжения могут привести к новым проблемам. Кроме того, следует установить реле напряжения. Если щиток расположен внутри квартиры, то реле можно установить индивидуально (как стабилизатор напряжения). Принцип работы реле позволяет при резком падении или росте напряжения отключать подачу тока к стабилизации. Техника не получает «вредного» тока.

Помогут также павербанки, аккумуляторные системы, генераторы (если есть техническая возможность установки). Следует также сделать запас воды (питьевой и технической) на случай, если в результате отключения электроэнергии возникнут проблемы с подачей воды.

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Стоит отметить, что если в прошлом году блэкауты и длительные отключения света были для большинства украинцев новинкой, то сейчас у каждой семьи есть определенный опыт, как пережить нелегкие дни, который также следует использовать и текущей зимой.

А еще стоит прислушаться к полезным советам, например, как хранить продукты без холодильника.

Может ли не быть отключений электричества?

И такой вариант не исключается. Его вероятность невысока, однако если Украина сможет вернуть под свой контроль Запорожскую АЭС в ближайшие месяцы, а ракетные атаки и запуски дронов на украинские города прекратятся, то причин для массовых и длительных отключений может не быть.

Так же, как и в случае с отключениями, прогнозировать подобную ситуацию крайне сложно. Проблемы с энергетикой – следствие полномасштабной агрессии рф против Украины. И только победа в войне может обеспечить Украине энергетическую безопасность.

Источник: Обозреватель