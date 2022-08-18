Захват Запорожской АЭС: грозит ли нам второй Чернобыль?

С начала августа российские войска активно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Она уже шестой месяц находится в оккупации, но реальное управление осталось за украинскими специалистами, которые обслуживают реакторы под дулами российских автоматов.

За это время путинские захватчики попали в район хранилищ отработанного ядерного топлива, повредили линию электропередач, в результате чего вышел из строя 4-й энергоблок, и азотно-кислородную станцию, что могло привести к утечке и взрыву водорода. Россия не скрывает, что разместила на территории АЭС военную технику. Сейчас там находится около 500 солдат рф вместе с военной техникой и взрывчаткой. Более того, есть информация, что оккупанты заминировали энергоблоки. Если ситуация продолжит накаляться, мы можем получить еще один Чернобыль. Только последствия будут гораздо трагичнее.

Чем опасен ядерный терроризм РФ и насколько Одессу может затронуть катастрофа на Запорожской АЭС?

Игра с огнем

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе и третья по величине в мире. Если там случится авария, то мир получит еще один Чернобыль, только умноженный на шесть.

Все действия оккупантов на атомной станции – это игра с огнем. Даже если войска рф не будут стрелять в реакторы, риск остается огромным.

– Есть достаточно большой риск того, что какая-то из ракет, которая используется, например, для очередной инсценировки обстрела территории ЗАЭС, на самом деле бракованная и дефектная. Ее траектория может измениться совершенно непредсказуемо, и она действительно попадет в атомную электростанцию, – объясняет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По словам военного эксперта Олега Жданова, здание ЗАЭС должно быть достаточно крепким. Но если авария на АЭС все-таки произойдет, это будет угрожать выбросом радиоактивных веществ.

– Выброс радиации в атмосферу создаст так называемое радиоактивное облако, которое начнет свой путь в зависимости от направления ветра, дующего в момент этого взрыва. А дальше, куда оно дойдет и где выпадет в виде осадков, это известно одному Богу, – говорит Олег Жданов.

Последствия будут непредсказуемы

В случае вероятной аварии на ЗАЭС, в зону поражения попадет в первую очередь юг Украины. Ученые создали специальную компьютерную модель катастрофы только на одном реакторе и выяснили: из-за радиационного загрязнения потребуется эвакуация населения на расстоянии 100-200 километров, а проблемы с сельским хозяйством могут быть на расстоянии 400-500 километров. В первую очередь эвакуировать придется около 275 тысяч жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Всего же катастрофа на Запорожской атомной станции может загрязнить радиацией два миллиона квадратных километров, а радиационное поражение получит миллион человек и не только в Украине, считает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. От ветра будет зависеть степень заражения других территорий Украины, а также Европы, самой России и Беларуси.

Заведующий отделом математического моделирования окружающей среды в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец в качестве примера привел погодные условия за 27 июля. Если бы в этот день направление ветра было северо-восточным, облако накрыло бы не только южные области Украины вместе с Одессой и Крымом, но и Болгарию, Румынию, акваторию Черного моря и даже Турцию.

Радиоактивное заражение: что делать?

В Министерстве здравоохранения опубликовали пошаговую инструкцию по радиационной аварии. Будем надеяться, что нам не придется ее применять. Но знать, как себя вести в такой ситуации, надо.

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Фото Фокус, инфографика Факты и МОЗ