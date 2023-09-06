Ночная атака дронов на Одесскую область: последствия (фото)

Во время ночной атаки врага над Одесской областью Силами противовоздушной обороны уничтожены 15 беспилотников типа «Shahed-136». К сожалению, произошли и попадания.
Силы обороны Юга Украины сообщили подробности.
Враг атаковал объекты припортовой и гражданской промышленной инфраструктуры юга региона ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. В нескольких населенных пунктах Подунавья зафиксированы разрушения и пожары.
Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания.
В результате атаки от тяжелых ранений погиб сотрудник одного из промышленных предприятий.
Правоохранители начали расследование о нарушении законов и обычаев войны.
Напомним, 6 сентября в течении трех часов враг атаковал Измаильщину Одесской области.
Читайте также:
- Война, день 560: Силы обороны отразили атаки врага на трех направлениях
- Уклонисты наоборот, или как украинцы домой возвращались