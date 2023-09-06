Новости Одессы и Одесской области

Ночная атака дронов на Одесскую область: последствия (фото)

Ночная атака дронов на Одесскую область: последствия (фото)

Во время ночной атаки врага над Одесской областью Силами противовоздушной обороны уничтожены 15 беспилотников типа «Shahed-136». К сожалению, произошли и попадания.

Силы обороны Юга Украины сообщили подробности.

Враг атаковал объекты припортовой и гражданской промышленной инфраструктуры юга региона ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. В нескольких населенных пунктах Подунавья зафиксированы разрушения и пожары.

Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания.

В результате атаки от тяжелых ранений погиб сотрудник одного из промышленных предприятий.

Правоохранители начали расследование о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, 6 сентября  в течении трех часов враг атаковал Измаильщину Одесской области.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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