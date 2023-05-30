Правительство Украины повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня

Кабинет Министров Украины утвердил повышение с 1 июня 2023 тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час. Об этом сообщило издание «Экономическая правда».

Министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения – одобрено.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа коррекции цен.

В Украине действуют три тарифа: два «социальных» для населения и один рыночный для бизнеса.

Бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-ч, платят 1,44 грн за кВт-час, кто больше – 1,68 грн за кВт-час.

Для населения в платежках вырастет общая сумма от 150 до 250 грн. в месяц, говорят специалисты.

Цена для юридических лиц, которая включает стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 грн за кВт-ч.

В течение нескольких месяцев обсуждались разные сценарии пересмотра тарифа, но в итоге приняли решение о повышении до 2,64 грн за кВт-ч.