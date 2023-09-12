Графіки відключень світла запровадять вже з жовтня

Українські енергетичні компанії вже розробили графіки відключення електроенергії в осінньо-зимовий період. Їх планується запровадити з 1 жовтня 2023 року, але діяти вони почнуть лише за розпорядженням «Укренерго» та за необхідності скоротити споживання.

На думку експертів, уникнути відключень в умовах пікового навантаження буде досить складно. Коли ж почнуться відключення, як до них підготуватися та за яких умов їх може не бути, дізнавалася «Одеське життя».

Чи бути відключенням світла: що говорять енергетики

Швидше за все відключення будуть. Однак найкращий сценарій передбачає блекаут лише в період пікових навантажень і не для всіх.

За даними Міненерго України, зараз у країні відновили близько 70% пошкоджених ТЕС та ТЕЦ. До того ж підготовка до зими продовжується, і є шанс, що цей відсоток ще може зрости. І хоча ситуація справді складна, енергетики не беруться точно прогнозувати, якими будуть відключення та чи будуть вони взагалі.

«Підготовка до зими ще триває, до листопада ми маємо час, щоб підготуватися, зокрема для проходження складних сценаріїв, які можуть бути обумовлені обстрілами російських військ»,

– заявив із цього приводу голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

За його словами, Україна увійде в опалювальний сезон приблизно з тими ж потужностями, що й минулого року. Однак питання полягає не тільки в тому, чи вистачить генерації, а й у можливостях розподіляти електроенергію. І тут все залежить від того, наскільки успішно російські терористи атакуватимуть енергетичну інфраструктуру України взимку.

У той же час з урахуванням відсутності в системі електроенергії від Запорізькій АЕС цілком можливо, що і дефіцит буде значним.

«Розмір дефіциту, як мені особисто здається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не потягнемо. Тому взимку можуть бути обмеження»,

– пояснив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

А як пояснив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук, імпортна електроенергія для України коштує дорого і тариф такої ціни не покриває. Тому частину дефіциту енергетики можуть компенсувати імпортом, а коли імпорту не вистачить, то систему доведеться балансувати відключеннями.

Є й песимістичніший сценарій – якщо рашисти продовжать руйнувати енергетичну інфраструктуру, це може призвести до виникнення нових проблем. Запас міцності у своїй недостатній, щоб швидко усунути наслідки всіх атак. Таким чином, підготовка до опалювального сезону відбувається не лише за допомогою енергетиків, а й військових. Адже що краще ППО, то більше шансів, що атаки вдасться відбити.

Якими можуть бути відключення світла цієї зими

Графіки відключень у більшості регіонів вже розробили. Однак самі відключення розпочнуться у разі виникнення проблем із розподілом чи генерацією струму. При цьому тривалість відключень може становити до двох годин поспіль і чотири години на добу.

«Є розпорядження міністерства, всі повинні підготувати графіки та поінформувати про них споживачів. Але це не означає, що з 1 жовтня розпочнуться відключення. Багато факторів: температура, ситуація з генерацією, російські атаки… Вам зараз ніхто не скаже точно, що буде»

– розповів виданню «Обозреватель» співрозмовник в уряді.

Як підготуватися до можливих відключень електроенергії?

Тут діють ті ж правила. Якщо ви давно не перевіряли проводку, слід звернутися до електрика – перепади напруги можуть призвести до нових проблем. Крім того, слід встановити реле напруги. Якщо щиток розташований усередині квартири, то реле можна встановити індивідуально (як стабілізатор напруги). Принцип роботи реле дозволяє при різкому падінні чи зростанні напруги відключати подачу струму до стабілізації. Так техніка не отримує «шкідливого» струму.

Допоможуть також павербанки, акумуляторні системи, генератори (якщо технічна можливість установки). Слід також зробити запас води (питною та технічною) на випадок, якщо внаслідок відключення електроенергії виникнуть проблеми з подачею води.

А ще в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за цим посиланням.

Варто зазначити, що якщо минулого року блекаути та тривалі відключення світла були для більшості українців новинкою, то зараз кожна сім’я має певний досвід, як пережити нелегкі дні, який також слід використовувати і поточної зими.

А ще варто прислухатися до корисних порад, наприклад, як зберігати продукти без холодильника.

Чи може не бути відключень електрики?

І такий варіант не виключається. Його імовірність невисока, проте якщо Україна зможе повернути під свій контроль Запорізьку АЕС у найближчі місяці, а ракетні атаки і запуски дронів на українські міста припиняться, то причин для масових та тривалих відключень може не бути.

Так само, як і у випадку з відключеннями, прогнозувати таку ситуацію дуже складно. Проблеми з енергетикою – наслідок повномасштабної агресії рф проти України. І лише перемога у війні може забезпечити Україні енергетичну безпеку.

Джерело: obozrevatel.com