Готова ли Украина к отопительному сезону: что рассказали в компании «Нафтогаз»

Украина активно готовится к отопительному сезону. Но достаточно ли накопленного газа, чтобы обеспечить украинцев теплом этой зимой? Ответ на этот вопрос дал глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Чернышев.

В обществе распространен миф о том, что именно россия является единственным поставщиком газа, который может предоставлять сырье Украине. Однако это неправда: Украина успешно добывает, закупает и накапливает газ в своих хранилищах.

Как отметил накануне в эфире телемарафона глава правления «Нафтогаза», сейчас в украинских хранилищах уже есть 14 миллиардов кубометров газа при запланированном объеме в 14,7 миллиарда. К началу отопительного сезона эта цель будет достигнута.

«Нам уже фактически удалось добиться цифры 14 миллиардов кубических метров газа. Таким образом, мы выполним и даже перевыполним предусмотренную отметку в 14,7 миллиарда кубометров»,

– сказал Андрей Чернышев.

По его мнению, Украина может самостоятельно снабжать себя газом. Сейчас находящиеся под землей украинские газовые хранилища вмещают 31 миллиард кубометров сырья.

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По материалам 24tv.ua