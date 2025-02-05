Составление бюджета – вместе с одесситами

Основной проблемой недостаточного финансирования Одесским горсоветом помощи ВСУ активисты считают препятствование чиновников участию граждан в бюджетном процессе.

В то же время еще в 2019 году Министерство финансов Украины предложило привлечение общественности как при составлении проекта бюджета, так и при его выполнении. В том числе – при внесении изменений в местные бюджеты.

– У нас сегодня в городе ничего этого нет, – отмечает эксперт по местным бюджетам, член общественной организации «Зеленый лист» Сергей Бондаренко. – Есть только обсуждение общественностью уже созданного горбюджета. А привлечение граждан на этапе исполнения бюджета даже не предусмотрено.

О «лишних» бюджетных средствах

В городском бюджете, по определению Сергея Бондаренко, есть два «интересных» показателя: резервный фонд и неиспользованные остатки прошлых периодов. Активисты проанализировали расходы бюджета за 2024 год и получили остатки по состоянию на первое января 2025 года.

Остатки резервного фонда составили около 1,6 миллиарда гривен, остатки средств на счетах – почти 1,5 миллиарда. То есть в бюджете средства есть, а городские власти даже не знают, куда их потратить?

Использование бюджетных средств нынешней городской властью неэффективно, считают участники акции «Гроші на ЗСУ». Но ведь эти деньги – налоги одесситов. И граждане имеют право знать, на что они будут израсходованы. Поэтому активисты выдвигают свои предложения: реализовывать средства горбюджета более рационально, прозрачно и в большем объеме на нужды наших защитников.

Свой проект изменений они подали в городской совет. Кроме того, изложили в аналитической записке, которую отправили президенту Украины, премьер-министру, министрам обороны и финансов, каждому депутату Верховной Рады.

Фонд, объединяющий власть и волонтеров

На сегодняшний день весомой силой, которая обеспечивает подразделения Сил обороны Украины, является волонтерское движение, говорится в документе. Оно объединяет в себе полное понимание проблем в обеспечении соответствующих подразделений, имеет наработанные пути получения необходимых материалов и устройств. У волонтеров нет собственных средств, поэтому они собирают донаты – благотворительные взносы. Но в конце третьего года полномасштабного вторжения такие источники поступлений не покрывают всех запросов сил обороны Украины. Достаточные финансовые ресурсы есть в местных бюджетах. Поэтому необходимо создать Фонд, средства которого пойдут на финансирование запросов ВСУ.

– В фонд направляются средства, уходящие на неприоритетные расходы. К приоритетным мы относим расходы на государственное управление, образование, здравоохранение, социальную защиту и социальное обеспечение, подготовку к прохождению зимнего периода, обеспечение критической инфраструктуры общин альтернативными источниками энергии, обустройство укрытий, помощь гражданам, пострадавшим от рашистской агрессии. Все остальные – неприоритетные, – отмечает Сергей Бондаренко. – С помощью этого фонда станет возможным решать вопрос о выделении средств для конкретных воинских частей не через голосование на сессии, а в рамках заседания наблюдательного совета фонда. Пришел запрос – рассмотрели и сразу, не дожидаясь сессии, выделили деньги. Мы предложили, чтобы в совет входили 50% волонтеров и 50% представителей горсовета. То есть такой предохранитель, чтобы не принимать необдуманные решения. Но горсовету это не интересно.

В то же время Министерство обороны дало ответ, что поддерживает инициативу одесситов. А часть депутатов направила их предложение в профильные комитеты.

Легко ли освоить бюджетные средства

Не нашло отражения в проекте городского бюджета на 2025 год и предложение активистов, предусматривавшее заранее заложенные расходы, которые, при получении запросов от частей, сразу направлялись бы на финансирование указанных потребностей. И это несмотря на то, что Верховная Рада Украины в прошлом году внесла изменения в Бюджетный кодекс, которым разрешено передавать военным частям не только средства, но и товары, работы, услуги.

Правда, в прошлом году по требованию участников инициативы «Деньги на ВСУ» увеличить помощь военным в горсовете была создана программа финансирования заявок ТРО через общественные организации. На это было выделено 50 миллионов гривен. Но из шести организаций, подавших заявки на конкурс, принять участие в программе смогли только две. И по итогам года выделенные средства сократились почти на 27 миллионов.

– По итогам этой программы у нас возникло очень много вопросов, – говорит идейная вдохновительница акций «Гроші на ЗСУ» Ирина Костенко. – Среди них: куда перераспределили неиспользованные средства и смогут ли больше общественных организаций успешно воспользоваться возможностью освоить бюджетные деньги?

Деньги выделены, но кому и куда – неизвестно

Активисты требуют тщательной отчетности о расходах горбюджета на оборону. На сайте горсовета должно быть понятно, на какую военную часть и в каком месяце была выделена финансовая помощь.

– Мы знаем, что на 2024 год на помощь ВСУ было выделено 1,4 миллиарда гривен. Но куда пошли эти деньги, кто получил на них помощь – никакой официальной информации нет, – отмечает Ирина Костенко. – Вместе с тем в конце 2024 года глава бюджетной комиссии Алексей Потапский определил, что из перечисленных денег было использовано только 47%. Почему так вышло? Что сделал городской совет, чтобы донести до каждой части, что есть возможность получить помощь из горбюджета? Или по-прежнему военные будут обращаться к волонтерам? А одесситы продолжат не только платить налоги, но и со своих денег собирать на помощь нашим защитникам?

Эти и еще многие другие «неудобные» вопросы активисты акции «Деньги на ВСУ» собираются задать власти на сессии горсовета, которая состоится сегодня, 5 февраля. Получат ли одесситы исчерпывающие ответы на свои требования? «Одесская жизнь» продолжает не только следить, но и участвовать в инициативе небезразличных граждан.