Акция-пикет в Одессе 25 января 2025
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Напомним, участники мероприятия обращают внимание всех на то, что война продолжается и что сегодня как никогда важно поддерживать ВСУ, а также что коррупция – это измена.

Акция-пикет в Одессе 25 января 2025, у мэрии

Акция-пикет в Одессе 25 января 2025, участники

На акции уже по сложившейся традиции побывала и корреспондент «Одесской жизни».

Акция-пикет в Одессе 25 января 2025, участники у мэрии

Акция-пикет в Одессе 25 января 2025, маленькая участника

Акция-пикет в Одессе 25 января 2025, на Преображенской

Акция-пикет в Одессе 25 января 2025, у дороги

Акция-пикет в Одессе 25 января 2025, девочка

Ежесубботней акции у здания одесской мэрии второй год. В августе 2023 года ее инициировала глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, которая вышла к зданию одесской мэрии с требованием остановить реконструкцию Киевского районного суда за 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа за почти 32 млн гривен и потратить эти деньги на дроны для ЗСУ и аптечки с качественными турникетами.

Позже к известной волонтерке присоединились и другие одесситы, в числе которых и родные тех, кто сейчас защищает Украину в окопах на передовой и тех, кто уже никогда не вернется домой.

По теме: «Сын придает мне силу делать то, что он не успел»: почему мама погибшего воина выходит на акции протеста (видео).

Фото участников акции

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