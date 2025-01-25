Напомним, участники мероприятия обращают внимание всех на то, что война продолжается и что сегодня как никогда важно поддерживать ВСУ, а также что коррупция – это измена.

На акции уже по сложившейся традиции побывала и корреспондент «Одесской жизни».

Ежесубботней акции у здания одесской мэрии второй год. В августе 2023 года ее инициировала глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, которая вышла к зданию одесской мэрии с требованием остановить реконструкцию Киевского районного суда за 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа за почти 32 млн гривен и потратить эти деньги на дроны для ЗСУ и аптечки с качественными турникетами.

Позже к известной волонтерке присоединились и другие одесситы, в числе которых и родные тех, кто сейчас защищает Украину в окопах на передовой и тех, кто уже никогда не вернется домой.

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Фото участников акции