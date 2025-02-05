Почему это мы вдруг пожелали вам не болеть? Ну, потому как зима – все же время разгула всяких вирусов и простуд нехороших, но герой нашего анекдота, кажется, открыл для себя весьма эффективный способ с ними справиться. А еще мы узнаем, чем кормит Яшу его Розочка и что готовят в одесском ресторане.

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Сёма лично убедился, что при простуде эффективнее всего пить не молоко с мёдом, а коньяк с медсестрой!

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– Яша, шо тебе сегодня приготовить на ужин?

– Устриц в нормандском соусе, Розочка!

– Шо ж, пельмени, так пельмени…

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В одесском ресторане:

– Официант, ваш шницель на вкус напоминает старый стоптанный домашний шлепанец, натертый луком!

– Поразительно, шо вам приходилось есть в вашей жизни!

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