Почему это мы вдруг пожелали вам не болеть? Ну, потому как зима – все же время разгула всяких вирусов и простуд нехороших, но герой нашего анекдота, кажется, открыл для себя весьма эффективный способ с ними справиться. А еще мы узнаем, чем кормит Яшу его Розочка и что готовят в одесском ресторане.
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Сёма лично убедился, что при простуде эффективнее всего пить не молоко с мёдом, а коньяк с медсестрой!
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– Яша, шо тебе сегодня приготовить на ужин?
– Устриц в нормандском соусе, Розочка!
– Шо ж, пельмени, так пельмени…
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В одесском ресторане:
– Официант, ваш шницель на вкус напоминает старый стоптанный домашний шлепанец, натертый луком!
– Поразительно, шо вам приходилось есть в вашей жизни!
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