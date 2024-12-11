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Бюджет Одесской области: куда направят средства в 2025-м году

Бюджет Одесской области: куда направят средства в 2025-м году

По прогнозам бюджет Одесской области на 2025 год составит около 4,5 миллиардов гривен. Больше всего средств  будет направлено на поддержку социальной сферы, военных и пострадавшей от обстрелов инфраструктуры.

Главный финансовый документ области одобрен на заседании коллегии 10 декабря. Об этом сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.

Сообщается, что около 80% бюджета-1025 направят на поддержку медицины, образования и других социальных сфер.

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На втором месте — поддержка сил обороны и восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате агрессии рф. На это заложено более полумиллиарда гривен.

Ключевыми направлениями также остаются поддержка ветеранов и ВПЛ, развитие экономики, создание рабочих мест, привлечение инвестиций, строительство укрытий, развитие социальных услуг, помощь бизнесу и модернизация ЖКХ.

В 2025 году приоритетом остается реализация государственных программ «еОселя» и «Доступные кредиты 5-7-9», чтобы обеспечить собственным жильем наших граждан. Также по программе Одесской ОГА будет продолжать реализовываться программа компенсации 3% годовых по ипотечным кредитам для бойцов сил обороны.

В частности, из запланированных 630 млн грн — 313,4 млн заложено на программу «Здоровье Одесской области», 20 млн — на программу поддержки Защитников и Защитниц Украины и более 41 млн грн — на программу «Социальная защита населения в Одесской области».

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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