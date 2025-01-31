Целевой фонд для нужд ВСУ

Мероприятие собрало неравнодушных одесситов — участников инициативы «Деньги на ВСУ» и представителей общественной организации «Зеленый лист». Активисты убеждены, что обеспечение потребностей наших защитников городской бюджет имеет возможность финансировать в большем объеме.

Специалисты-финансисты проанализировали некоторые показатели бюджета города Одессы и рассказали, как это влияет на помощь ВСУ.

— Очень часто я слышал в ответ на свои вопросы — в бюджете нет денег. Вместе с тем, в начале 2025 года горбюджет имеет 1,6 млрд гривен резервного фонда и более 1,4 млрд гривен нераспределенных остатков прошлых периодов. Из них более 43 миллионов даже не были расписаны по статьям расходов. То есть — в бюджете есть средства, а городские власти даже не знают куда их потратить? — считает представитель ОО «Зеленый лист», эксперт по местным бюджетам Сергей Бондаренко, — На ВСУ их направить не хотят. Хотя были наши предложения по ускорению этого процесса в рамках действующего законодательства.

Для этого, по словам финансиста, органами местного самоуправления необходимо создать целевой фонд — они имеют на это право. Туда направляются средства, которые идут на неприоритетные расходы. И с помощью этого фонда станет возможным решать вопрос выделения средств для помощи конкретным военным частям не через голосование на сессии, а в рамках заседания специальной комиссии. Пришел запрос — рассмотрели и сразу же, не дожидаясь сессии, выделили деньги.

— Мы предложили, чтобы в комиссию входили 50% волонтеров и 50% представителей горсовета. Решение принимается двумя третями голосов. То есть, такой предохранитель — чтобы не принимать необдуманных решений, — объясняет Бондаренко, — но горсовету это не интересно.

«Секретные» части и изменения в бюджете

К тому же на сегодня Одесский горсовет, утверждает эксперт, пытается скрыть направление расходов на ВСУ. И, открыв целевую программу «Безопасный город Одесса», невозможно найти номера частей, которым предоставлялись эти деньги. Хотя это не является секретной информацией.

— Информация о бюджете обнародована — это предусмотрено бюджетным кодексом. Но общественности предоставили право высказаться уже когда проект бюджета сделан, — отмечает Бондаренко, — Хотя есть методические рекомендации министерства финансов, где предлагается органам местного самоуправления привлекать общественность как при составлении проекта бюджета, так и при его выполнении, включая такой показатель, как внесение изменений в бюджет. Но этого у нас не сделано. И общественности об изменениях не отчитываются. Граждане не могут влиять на распределение средств. В частности — на помощь ВСУ.

Куда средства перераспределяют?

По требованию активистов увеличить помощь военным в горсовете была создана программа финансирования заявок ТрО через общественные организации. На это городские власти выделили 50 млн гривен. Почему-то принять участие в ней смогли только две организации. А выделенная на поддержку ВСУ сумма сократилась почти на 27 миллионов.

— По итогам этой программы у нас возникло очень много вопросов, — говорит идейный вдохновитель акций «Деньги на ВСУ» Ирина Костенко. И мы их хотим поставить на сессии горсовета пятого февраля. Среди них — куда перераспределили неиспользованные средства и смогут ли больше общественных организаций успешно воспользоваться возможностью освоить бюджетные деньги?

На сегодня горсовет помогает ВСУ только перечислением средств из городского бюджета на счета обратившихся к нему за помощью воинских частей. Вместе с тем, в конце 2024 года председатель бюджетной комиссии Алексей Потапский определил, что из перечисленных денег было использовано только 47 %. Почему так произошло? Что сделал городской совет, чтобы донести до каждой части, что есть возможность получить помощь из горбюджета? Или, как и раньше, военные будут обращаться к волонтерам? А одесситы продолжат не только платить налоги, но и из собственных денег собирать на помощь нашим защитникам?

Эти и еще много «неудобных» вопросов активисты собираются задать городским властям.

— От каждого из нас зависит наше будущее, уверена Ирина Костенко — Если мы будем молча наблюдать, как за деньги из городского бюджета застраивают побережье, закатывают деньги в асфальт, мы проиграем войну. Поэтому мы требуем направить средства из городского бюджета на закупку мавиков, дронов, ремонты автомобилей наших защитников.

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