Мероприятие, которое организуют волонтеры из инициативы «Гроші на ЗСУ» и общественная организация «Зеленый лист», объединит общественных активистов, финансовых экспертов и волонтеров.
Как отмечают организаторы мероприятия, в 2024 году значительная часть бюджета Одессы пошла на непервоочередные нужды, тогда как защитники Украины нуждаются в ресурсах. При этом городской бюджет имеет резервы, которые можно направить на оборону. Поэтому прозрачность и общественный контроль за расходами на оборону остаются критическими.
Что будет обсуждаться:
- Анализ расходов бюджета Одессы за 2024 год.
- Резервы бюджета города на 2025 год.
- Где найти средства для обороны в местном бюджете?
- Как привлечь общественность к контролю расходов на оборону?
- Прозрачность использования средств на нужды ВСУ.
Вместе с экспертом по местным бюджетам Сергеем Бондаренко и постоянной участницей акции «Гроші на ЗСУ» финансистом Викторией Кучуркой участники обсудят уникальные аналитические данные и предложения по перераспределению бюджета, чтобы каждая гривна из бюджета работала на защиту Украины.
Присоединиться к обсуждению можно 30 января в библиотеке им. М. Грушевского, по адресу ул. Троицкая, 49/51. Начало в 12:00.
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