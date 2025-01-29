Мероприятие, которое организуют волонтеры из инициативы «Гроші на ЗСУ» и общественная организация «Зеленый лист», объединит общественных активистов, финансовых экспертов и волонтеров.

Как отмечают организаторы мероприятия, в 2024 году значительная часть бюджета Одессы пошла на непервоочередные нужды, тогда как защитники Украины нуждаются в ресурсах. При этом городской бюджет имеет резервы, которые можно направить на оборону. Поэтому прозрачность и общественный контроль за расходами на оборону остаются критическими.

Что будет обсуждаться:

Анализ расходов бюджета Одессы за 2024 год.

Резервы бюджета города на 2025 год

Где найти средства для обороны в местном бюджете?

Как привлечь общественность к контролю расходов на оборону?

Прозрачность использования средств на нужды ВСУ.

Вместе с экспертом по местным бюджетам Сергеем Бондаренко и постоянной участницей акции «Гроші на ЗСУ» финансистом Викторией Кучуркой участники обсудят уникальные аналитические данные и предложения по перераспределению бюджета, чтобы каждая гривна из бюджета работала на защиту Украины.

Присоединиться к обсуждению можно 30 января в библиотеке им. М. Грушевского, по адресу ул. Троицкая, 49/51. Начало в 12:00.

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