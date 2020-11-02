Газоснабжение в Одессе: кто должен проверять дымоход и вентиляцию?

С началом отопительного сезона особенно актуальна безопасная эксплуатация дымоходов и вентканалов в газифицированных жилых помещениях. Кто должен проверять наличие тяги и оказывать услуги по прочистке оборудования? Кто за это должен платить? На эти вопросы отвечают специалисты предприятия «Одессагаз-Поставка».

Что и когда надо проверять?

Согласно Правилам безопасности систем газоснабжения, собственники частных домов, квартир являются ответственными за безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов (ДВК). А значит, должны приглашать специалистов для их осмотра, прочистки и, при необходимости, ремонта. Оплачиваются эти работы за счет потребителя.

Периодической проверке и прочистке подлежат дымоходы отопительных печей, емкостных газовых водонагревателей и отопительных котлов, работающих:

сезонно — не реже одного раза в год (перед началом отопительного сезона);

круглый год — два раза в год (весной и осенью).

Дымовые каналы отопительно-варочных печей — не реже 1 раза в 6 месяцев (перед началом и после окончания отопительного сезона).

Вентиляционные каналы проверяют и чистят одновременно с дымовыми. При отсутствии дымовых каналов вентиляционные каналы подлежат проверке один раз в год.

Мероприятия по обеспечению правильной работы дымовых и вентиляционных каналов выполняют специализированные организации, имеющие на это разрешение и лицензию. После выполнения работ они должны выдать потребителю акт о проведении соответствующих работ и документ, подтверждающий оплату услуги.

Какие работы должны проводить специалисты?

При проверке дымовых и вентиляционных каналов специалисты определяют:

соответствие конструкции и материалов требованиям проектной документации;

проходимость каналов (отсутствие засорения и наличие тяги);

герметичность каналов;

отделенность каналов;

наличие и исправность противопожарных рассечек от горючих конструкций;

наличие вблизи оголовков установленных приборов, оборудования в зоне ветрового подпора, мешающих хорошему воздухообмену;

исправность и правильность расположения оголовка дымохода относительно крыши и расположенных вблизи сооружений и деревьев с учетом зоны ветрового подпора;

отсутствие сажи и смолы — на внутренних поверхностях и трещин — на наружных.

Это весь объем работ, который дает потребителю уверенность, что его дымовентиляционные конструкции исправны, и пользоваться газовыми приборами можно без опасений.

Помните: при неисправных дымоходах и вентканалах вредные продукты горения вместо того, чтобы выводиться наружу, накапливаются в помещении. Это может стать причиной отравления угарным газом.

Кому не надо проверяться?

Проверка ДВК не требуется, когда в жилом помещении установлен отопительный котел, конвектор парапетного типа или двухконтурный навесной котел с герметичной камерой сгорания, в которых подача воздуха для горения топлива и отвод продуктов сгорания происходит через наружную стену здания (при отсутствии в помещении дымового или вентиляционного канала). Но перед началом отопительного сезона такое оборудование требует проверки и прочистки воздухо-дымовых патрубков.

Ольга Новикова

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Фото: Чернігівгаз–104