Капитальный ремонт у Привоза в Одессе: что изменилось за несколько недель? (фото)

Ремонт Новощепного ряда (бывшей улицы Эстонской) в Одессе за последние недели совершил рывок: бывший «гадюшник» заметно преобразился.
Вдоль всего Привоза в Новощепном ряду уложен асфальт (правда, пока лишь со стороны рынка), почти вся территория уже красуется новыми рельсами.
Еще новшество: здесь уже появились современные остановочные платформы. Кое-где уже можно видеть, как они будут выглядеть.
Появились здесь и новые бордюры. Сейчас рабочие заканчивают монтаж новых рельсов. Кстати, они теперь тянутся и к выезду из трамвайного депо.
Вполне вероятно, что движение трамваев по этому участку будет запущено даже раньше намеченных сроков.
Немаловажный факт: переход по Новощепному ряду от Привоза на противоположную сторону – к автостанции, к строительному рынку и к жилым домам сейчас заметно упростился – «перескакивать» через препятствия в связи с реконструкцией людям уже не надо.
Ранее «Одесская жизнь» писала, как преобразился одесский Новощепной ряд после давно ожидаемой реконструкции.
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