В Одесском оперном споют на латыни, старонемецком и старофранцузском языках

Знаменитое произведение ХХ века Carmina Burana вновь появится в репертуаре Одесского оперного театра. Это одно из самых популярных оперных произведений, созданных в XX веке, раскрывающее тему зависимости человека от судьбы. И наверняка, услышав первые такты пролога “О Фортуна!”, вы вспомните, что слышали ее неоднократно в разных стилях и исполнениях, в том числе и роковых версиях.

В Одесском театре оперы и балета решили поставить ее заново к 125-летию композитора Карла Орфа. Предыдущие версии этой сценической кантаты (так правильно называется это музыкальное произведение) выходили дважды: в 2013 году во время open-air Фестиваля искусств в Одесской опере, и в 2015, когда она прозвучала на закрытии фестиваля “Бархатный сезон” уже на сцене театра.

Новая Carmina создана в партнерстве с творцами из Нидерландов, Бельгии и Германии.

Режиссер и хореограф-постановщик Герард Мостерд покажет современное европейское видение: “Для меня это большой вызов Я все время размышлял, как показать новый материал. Хотел сделать именно современную постановку. И окончательный вариант пришел ко мне уже в Одессе, в стенах этого театра”.

Работа режиссера напоминает работу скульптора – он отрезал все лишнее. Первое, что бросается в глаза, – это лаконичность оформления сцены, которая не отвлекает зрителя от главного – содержания. Сценограф очень аккуратно использует видеопроекцию, на которой мы узнаем Потемкинскую лестницу, символизирующую колесо Фортуны – по-одесски.

Особое внимание уделили хору, который больше не стоит на подставках, а мигрирует по сцене. Теперь это единый живой организм с эмоциями и переживаниями.

Чтобы добиться такого эффекта, пришлось немало потрудиться – ведь обычно это произведение исполняют с текстом в руках. Хор Одесского оперного будет единственным в Украине, исполняющий текст наизусть! Почему на этом так акцентируют внимание? Напомним, что каната звучит на трех языках – латыни, старофранцузском и верхненемецком диалекте старого немецкого языка. И все это пришлось выучить артистам хора.

Кропотливая работа была проделана и по переводу текста на украинский язык, который будут видеть зрители на бегущей строке. Был найден итальянский вариант текста, который дословно на русский перевел репетитор театра Эдуард Погосов, а затем переводчица Вера Семенова оформила это в украинский вариант.

Carmina Burana – сложное, многогранное произведение, в котором соединяются музыка, танец, декламация. И важной задачей режиссера стало не переборщить со всеми составными частями, а гармонично их соединить.

“Это не просто иллюстрация, а параллельное сквозное действо вместе с музыкой, очень оригинально. Соединение видеоряда усиливает эффект от звучания и танцевального исполнения”, – говорит дирижер-постановщик Вячеслав Чернухо-Волич.

Сольные партии будут в разных составах исполнять как молодые, так и опытные певцы: Алина Ворох, Надежда Сытчук, Александр Прокопович, Павел Смирнов, Владислав Горай, Богдан Панченко и другие.

Премьеру все ценители оперного искусства смогут увидеть в последние дни зимы – 28 и 29 февраля, а дальше – как распорядятся Судьба и Фортуна.

Фото с репетиции кантаты: Юлия Сущенко

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