Коронавирус: какие меры принимают в Одессе и области

На случай распространения коронавируса в Одесской инфекционной больнице подготовлено 20 боксов на 65 мест.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, это главная госпитальная база региона. Кроме того, в Одессе при необходимости будет подготовлено еще 5 больниц к приему пациентов. Дополнительно медики готовы развернуть базу в городе Измаил на юге Одесской области. Каждая больница в районах подготовила реанимационное отделение.

Сейчас приняты следующие меры:

• сформированы три бригады быстрого реагирования;

• определены подразделения в городах и районах, готовые оказывать медицинскую помощь 24/7;

• разработана схема перепрофилирования учреждений здравоохранения в случае массового поступления больных;

• запланировано создание мобильных медицинских бригад с целью активного выявления больных;

• сформированы резервные бригады врачей;

• в каждой больнице актуализировали план действий на случай выявления больного.

Принимаются также меры по коммуникации:

проведение информационной компании по профилактике коронавуруса на территории Украины;

сотрудничество с Красным Крестом по информированию населения – они помогают в распространении информационных плакатов о профилактике, лечении и распространении коронавируса;

проводится просветительская работа среди населения. В частности, вчера департамент образования и науки направил во все учебные заведения региона письма, чтобы для учащихся провели занятия, где расскажут о коронавирусе и как предотвратить его распространение;

открытые лекции об инфекции;

информирование туристических агентств и операторов о рисках инфицирования;

письма в общепиты, развлекательные заведения, а также других места массового скопления людей об обеспечении дезинфицирующими средствами и необходимости.

В одесском аэропорту уже в течение месяца проверяют температуру пассажирам. В морских портах также усиленно следят за состоянием экипажей.

Каждый район области определил места для временной изоляции и обсервации определенных категорий населения при массовых случаях заболеваний коронавирусной инфекцией.

Инфографика: Минздрав

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