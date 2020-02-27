fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: какие меры принимают в Одессе и области

Коронавирус: какие меры принимают в Одессе и области

На случай распространения коронавируса в Одесской инфекционной больнице подготовлено 20 боксов на 65 мест.

Как сообщает  пресс-служба Одесской облгосадминистрации,  это главная госпитальная база региона. Кроме того, в Одессе при необходимости будет подготовлено еще 5 больниц к приему пациентов. Дополнительно медики готовы развернуть базу в городе Измаил на юге Одесской области. Каждая больница в районах подготовила реанимационное отделение.

Сейчас приняты следующие меры:

• сформированы три бригады быстрого реагирования;

• определены подразделения в городах и районах, готовые оказывать медицинскую помощь 24/7;

• разработана схема перепрофилирования учреждений здравоохранения в случае массового поступления больных;

• запланировано создание мобильных медицинских бригад с целью активного выявления больных;

• сформированы резервные бригады врачей;

• в каждой больнице актуализировали план действий на случай выявления больного.

Принимаются также меры по коммуникации:

  • проведение информационной компании по профилактике коронавуруса на территории Украины;
  • сотрудничество с Красным Крестом по информированию населения – они помогают в распространении информационных плакатов о профилактике, лечении и распространении коронавируса;
  • проводится просветительская работа среди населения. В частности, вчера департамент образования и науки направил во все учебные заведения региона письма, чтобы для учащихся провели занятия, где расскажут о коронавирусе и как предотвратить его распространение;
  • открытые лекции об инфекции;
  • информирование туристических агентств и операторов о рисках инфицирования;
  • письма в общепиты, развлекательные заведения, а также других места массового скопления людей об обеспечении дезинфицирующими средствами и необходимости.

В одесском аэропорту уже в течение месяца проверяют температуру пассажирам. В морских портах также усиленно следят за состоянием экипажей.

Каждый район области определил места для временной изоляции и обсервации определенных категорий населения при массовых случаях заболеваний коронавирусной инфекцией.

Инфографика: Минздрав

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить