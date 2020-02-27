Коронавирус: какие меры принимают в Одессе и области

На случай распространения коронавируса в Одесской инфекционной больнице подготовлено 20 боксов на 65 мест.
Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, это главная госпитальная база региона. Кроме того, в Одессе при необходимости будет подготовлено еще 5 больниц к приему пациентов. Дополнительно медики готовы развернуть базу в городе Измаил на юге Одесской области. Каждая больница в районах подготовила реанимационное отделение.
Сейчас приняты следующие меры:
• сформированы три бригады быстрого реагирования;
• определены подразделения в городах и районах, готовые оказывать медицинскую помощь 24/7;
• разработана схема перепрофилирования учреждений здравоохранения в случае массового поступления больных;
• запланировано создание мобильных медицинских бригад с целью активного выявления больных;
• сформированы резервные бригады врачей;
• в каждой больнице актуализировали план действий на случай выявления больного.
Принимаются также меры по коммуникации:
- проведение информационной компании по профилактике коронавуруса на территории Украины;
- сотрудничество с Красным Крестом по информированию населения – они помогают в распространении информационных плакатов о профилактике, лечении и распространении коронавируса;
- проводится просветительская работа среди населения. В частности, вчера департамент образования и науки направил во все учебные заведения региона письма, чтобы для учащихся провели занятия, где расскажут о коронавирусе и как предотвратить его распространение;
- открытые лекции об инфекции;
- информирование туристических агентств и операторов о рисках инфицирования;
- письма в общепиты, развлекательные заведения, а также других места массового скопления людей об обеспечении дезинфицирующими средствами и необходимости.
В одесском аэропорту уже в течение месяца проверяют температуру пассажирам. В морских портах также усиленно следят за состоянием экипажей.
Каждый район области определил места для временной изоляции и обсервации определенных категорий населения при массовых случаях заболеваний коронавирусной инфекцией.
Инфографика: Минздрав
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