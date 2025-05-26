19 мая

Май в старом одесском дворике в тихом центре:

20 мая

О чем только не прочитаешь на этих рекламных штендерах!

21 мая

Не только ирисы... Майская красота на одесских улицах.

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22 мая

А кто-то знает, где живет эта красотка?

23 мая

Май в одесском переулке Футуристов (бывший Маяковского):

24 мая

В Одессе прошел фестиваль ромской культуры:

25 мая

Клубника – в тренде. Сладкая и не всем по карману.

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