Флоранский клад: как одессит нашел полный кувшин древних монет (фото)

Серебряные монеты Крымского ханства

Сергей родился в селе Черная на Окнянщине. И хотя уже давно переселился в Одессу, но с родиной держит тесную связь. Часто наведывается в село, посещает родную школу, сотрудничает с музеем. Его страстью была и остается археология.

В ряды Вооруженных сил Сергей Жосан пошел с первых дней полномасштабного вторжения.

Шел последний день отпуска воина. Был теплый весенний день. Военному хотелось побыть в одиночестве: только он и тихое течение Ягорлыка.

— Отпуск военнослужащего — на то и отпуск, чтобы «отпустило», — говорит Сергей.

Поэтому и решил пойти на безлюдный берег реки Ягорлык. Взял с собой и металлодетектор. Пошел по берегу реки, по давней привычке, прислушиваясь к недрам земли.

Клад лежал в горшке, на глубине сорок сантиметров. Сверху был прикрыт известняковой плитой квадратной формы, примерно 20 на 20 сантиметров.

— Он был найден случайно, при обследовании берега реки Ягорлык возле села Флора, — рассказывает Сергей. — Название «Флоранский клад» от названия села и пошло.

Он насчитывает 140 серебряных монет (акче), которые чеканились в Крыму в 1480-х годах, во времена правления хана Менгли Гирея І. Это монеты Крымского ханства.

Сейчас монеты проходят детальное изучение и описание.

— Это не первый, и, я уверен, не последний клад, найденный на нашей волшебной Окнянщине, — говорит Сергей. — В августе 2019 года в двух километрах от села Илья были найдены монеты середины XVII века. На поле, на глубине около 50 сантиметров, было найдено 152 медные монеты Речи Посполитой — так называемые солиды, которые чеканились с 1659 по 1668 год на монетных дворах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Сейчас монеты Иллийского клада находятся в фондах археологической выставки Чернянского лицея, где их может увидеть каждый желающий.

А Флоранский клад Сергей передаст в Подольский краеведческий музей.

— Было бы неправильно, если бы монеты покинули район, в котором были найдены, — считает Сергей.

Странные люди — археологи

— Я учился на историко-филологическом факультете Южноукраинского университета у замечательных преподавателей, таких как Андрей Добролюбский, Андрей Красножон, Владимир Чумак. Археологов часто путают с кладоискателями, ведь и те, и другие лопатят землю. Однако археологи докапываются до вестей из древних миров ради познания и обогащения истории, тайн древних цивилизаций, культуры разных эпох, — рассказывает Сергей Жосан.

Он говорит, что не обращает внимания, когда иногда его не понимают даже хорошие знакомые и говорят, что археологи — странные люди: как можно работать не ради собственной выгоды?

Сергей убежден, что земля хранит еще множество тайн древних народов и цивилизаций нашей планеты.

Поездка к загадочному «Карталу»

Воспоминания несут его по дорогам раскопок вблизи села Орловка Ренийской громады. Именно здесь находится городище «Картал» — известный археологический памятник.

Эти экспедиции под руководством тогдашнего директора Одесского археологического музея Игоря Бруяко были плодотворными для студентов. Тогда они нашли керамику, украшения, фрагменты оружия и выясняли, к какой эпохе они относятся.

— В Орловке мы жили в доме куратора курса Елены Секерской. Это было прекрасное лето: тонны поднятой земли, дунайские каналы, вечерние костры, вкусная местная брынза и прекрасные девушки, которые, кроме румынского, другого языка не знали. Но мы были юными, счастливыми, одержимыми археологией, и прекрасно понимали друг друга.

Со студенческих лет и по сей день 33-летний Сергей Жосан любит работать с книгами и документами.

— В студенческие годы множество времени проводил в Одесской научной библиотеке, где можно было «спрятаться от социума», отдохнуть душой, — вспоминает Сергей.

Чем ценна находка?

После окончания магистратуры Сергей Жосан исполнял обязанности директора школы села Триграды Окнянской громады.

Работа в школе отнюдь не помешала ему собрать немалый фонд находок на территории громады. В настоящее время они экспонируются в историческом классе его родной Чернянской школы.

Уже более пятнадцати лет Сергей активно изучает историю родного края. До полномасштабной войны он часто ездил в разные архивы, поскольку исторические события разбросали сведения о его крае почти по всем архивам Украины.

Он автор многих статей, книг «Революционное движение и гражданская война на Окнянщине в 1917-1921 годах», «100 лет Дубовской трагедии. 1920-2020» и «Древняя история Окнянщины».

— Сокровище может найти и тракторист. Задача археолога — установить, к какой культуре он принадлежит, в чем его уникальность. Вот и будет тот клад, ради которого работают археологи. Потому что находка — это всего лишь находка. Ценна ее история. И такое сокровище называется — открытие, — улыбается Сергей Жосан.

P.S. Пока материал готовился к печати, Сергей Жосан вернулся из отпуска в свою часть. И снова вместе с побратимами защищает страну от российского нашествия. А после освобождения Украины мечтает вернуться к любимому делу — изучению родного края. И эта мечта придает сил воину на поле боя.

Справка «ОЖ»

Городище «Картал» — многослойное место нескольких поселений, история некоторых из них происходит еще со времен энеолита. Это памятник археологии национального значения периода существования Древнего Рима (комплексы трех крупных культурно-хронологических периодов раннего железного века). Поселение Картал образовалось в VI-VIII веках до нашей эры. Городище расположено на «Каменной горе». Памятник истории получил повреждения в результате разработки каменного карьера.