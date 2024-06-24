Из Львова в Одессу будет курсировать новый поезд

Новый поезд из Львова в Одессу получил номер 168/167. Он будет дневным с сидячими местами. Об этом сообщили в самой компании «Укрзализниця».
Сколько стоят билеты
На рейс из Львова в Одессу — 932,71 грн.
На рейс из Одессы во Львов — 932,71 грн.
Какое расписание поезда
Из Львова выезд в 07:23. Прибытие в Одессу — в 18:19.
Из Одессы выезд в 08:03. Прибытие во Львов — в 18:40.
Где купить билеты
Купить билеты можно несколькими способами:
- в приложении «Укрзализниці»;
- на сайте;
- в чат-боте;
- в кассах вокзалов.