Из Львова в Одессу будет курсировать новый поезд

Из Львова в Одессу будет курсировать новый поезд

Новый поезд из Львова в Одессу получил номер 168/167. Он будет дневным с сидячими местами. Об этом сообщили в самой компании «Укрзализниця».

Сколько стоят билеты

На рейс из Львова в Одессу — 932,71 грн.

На рейс из Одессы во Львов — 932,71 грн.

Какое расписание поезда

Из Львова выезд в 07:23. Прибытие в Одессу — в 18:19.

Из Одессы выезд в 08:03. Прибытие во Львов — в 18:40.

Где купить билеты

Купить билеты можно несколькими способами:

  • в приложении «Укрзализниці»;
  • на сайте;
  • в чат-боте;
  • в кассах вокзалов.
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