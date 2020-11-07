Новости Одессы и Одесской области

В Одессе может появиться памятник Жванецкому (видео)

В Одессе может появиться памятник Жванецкому (видео)

В Одессе планируют установить памятник выдающемуся писателю-сатирику, уроженцу и почетному гражданину города Михаилу Жванецкому, который вчера ушел из жизни.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

С такой инициативой выступил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По словам мэра, памятник может появиться на одесском бульваре, названном в честь Жванецкого.

«Я уверен, что мы поставим памятник Михаилу Михайловичу Жванецкому на бульваре Жванецкого. И это будет абсолютно правильно, по-одесски, это будет дань глубокого уважения самому великому одесситу», – говорит Труханов на видео, представленном горсоветом.

Также мэр Одессы добавил, что намерен попросить председателя комиссии по дизайну Михаилу Реву объявить в творческих коллективах конкурс на проект памятника.

Напомним, Михаил Жванецкий ушел из жизни вчера, 6 ноября. Ему было 86 лет.

В связи со смертью Жванецкого сегодняшний день, 7 ноября, в Одессе объявлен Днем траура.

Читайте также: Мише – мир: светлой памяти Михаила Жванецкого.

Фото: tsn.ua

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить