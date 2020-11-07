В Одессе может появиться памятник Жванецкому (видео)

В Одессе планируют установить памятник выдающемуся писателю-сатирику, уроженцу и почетному гражданину города Михаилу Жванецкому, который вчера ушел из жизни.

С такой инициативой выступил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По словам мэра, памятник может появиться на одесском бульваре, названном в честь Жванецкого.

«Я уверен, что мы поставим памятник Михаилу Михайловичу Жванецкому на бульваре Жванецкого. И это будет абсолютно правильно, по-одесски, это будет дань глубокого уважения самому великому одесситу», – говорит Труханов на видео, представленном горсоветом.

Также мэр Одессы добавил, что намерен попросить председателя комиссии по дизайну Михаилу Реву объявить в творческих коллективах конкурс на проект памятника.

Напомним, Михаил Жванецкий ушел из жизни вчера, 6 ноября. Ему было 86 лет.

В связи со смертью Жванецкого сегодняшний день, 7 ноября, в Одессе объявлен Днем траура.

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Фото: tsn.ua