Две Познанки: здесь бывал Котляревский и промышляли контрабандисты

За тысячелетия здесь «выкалывалась» не одна европейская нация. Со временем, лет так 300-400 назад, уже их потомки возвращались на прародину, основывая новые поселения.

Среди них — надкодымские села Познанка Первая и Познанка Вторая Зеленогорской громады, которым в этом году исполняется 260 лет.

Польский король и свободолюбивые казаки

Точный возраст Познанок неизвестен. После Люблинской и Брестской уний польская шляхта начала возводить на кресах (креса — окраина, приграничье) крепости, католические и униатские церкви. Хозяйничали они и на кодымском пограничье.

Заселению опустошенного татарами края между Южным Бугом и Кодымой способствовал польский король Ян Собеский. В 1685-м он всем желающим выдавал «приписные письма», которые давали право мелкой шляхте селиться на свободных землях. С тех пор и ведет летоисчисление украинско-польское село Познанка Первая, основанное выходцами из города Познань.

А вот Познанку Вторую, расположенную напротив Первой на правом берегу реки Кодымы, основали свободолюбивые казаки, которые устроили здесь зимовники и ловили рыбу. Подчинялось село турецкому каймаку.

Щедрые нива, река и степь давали людям все необходимое для жизни, а укрепленное частоколом поселение защищало их от грабительских нападений степняков и хищного зверя. Поэтому умелое владение серпом, луком и саблей было крайне необходимым умением для выживания на речном пограничье.

По Познанке путешествовал Котляревский

А наиболее авантюрные познанчане из обоих сел — «ханской слободы» и «ляского края» — были еще и отчаянными контрабандистами. Они переправляли через Кодыму разнообразный товар с украинского на турецкий берег или наоборот. А товара хватало. По краю пролегал один из самых известных чумацких маршрутов — Шпаков Шлях. Начинаясь на Волыни, он доходил до Умани, а оттуда тайными тропами, глубокими оврагами и берегами степных рек направлялся в Балту, а вдоль Познанки — к соляным промыслам.

Позже в Познанке, расположенной на оживленном тракте, который вел из Каменца-Подольского в Одессу, Херсон и Очаков, была устроена почтовая станция. Несколько раз путешествовали по этой дороге в рыдване «отец» украинской литературы Иван Котляревский, служивший в Балте, и опальный русский поэт Александр Пушкин, направляясь в ссылку в Кишинев.

Почему музей перекочевал в подсобку

О бурной истории Познанок свидетельствуют многие экспонаты, собранные Павлом Глизнуцей.

— Как ни странно, но на старых дворах еще можно отыскать что-то интересное для музея, — рассказал краевед. — Некоторые неохотно расставались с бытовыми вещами предков. Наверное, думая, что когда-то в хозяйстве пригодятся. Особенно старый патефон или деревянное корыто. Но в конце концов экспонаты таки попали в собрание древностей. Как-то для пополнения коллекции мне отдали целое ведро медных монет царской чеканки.

Со школьной скамьи он мечтал о создании музея в селе Познанка. Собирал экспонаты, когда учительствовал, был сельским головой. Много чего привез из села Погребы, уже исчезнувшего с карты. Кузнечный мех, католическое распятие от польских поселенцев, кувшины, деревянная кровать.

Как-то во время вспашки тракторист нашел в поле черепки от горшка трипольцев и каменный топор и, конечно, принес в школу. О периоде русско-турецкой войны, которая шла на кодымском порубежье в восемнадцатом веке, свидетельствует неразорвавшееся пушечное ядро. Нашлось место и 200-летним жерновам, на которых мололи зерно. Свою историю имеют фотографии, открытки, прялки, коромысла. Часть экспонатов использована на обустройство украинской горницы с деревянной кроватью, мисником, колыбелью и вышивками.

К сожалению, музейная коллекция почему-то «перекочевала» из школы в подсобку старостата.

Однако староста Валентина Боридько уверяет, что музей будет возрожден в помещении Дома культуры.

Судьба сельских святынь

До революции каждая из Познанок имела свой храм. Прихожане Познанки Первой молились Богу в церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня Каменец-Подольской епархии.

Старожилы рассказывают, что первый храм в селе имел вид небольшого деревянного здания под соломенной крышей, которую построили переселенцы из-за Буга в 1792 году. Когда же село разрослось, в 1828 году сельская община начала строительство новой каменной церкви, которое было завершено в 1844 году. Через двадцать два года к ней достроили каменную колокольню.

Православные Познанки Второй ходили в Захаро-Елизаветинскую деревянную церковь Херсонской епархии. Украшена она была прекрасным иконостасом и иконами, имела ценную церковную утварь. Ведь каждый из местных богачей и зажиточных крестьян жертвовал храму значительные средства. В документе, датированном 1911 годом, рассказывается, что церковь также владела 34,5 десятинами земли.

Неумолимое течение времени и бурные события двадцатого века поглотили духовный центр Познанки Первой. Каким-то чудом сохранилась в историческом урагане лишь деревянная церковь святых Захария и Елизаветы, переименованная ныне в Крестовоздвиженскую. Долгое время она использовалась как колхозная кладовая, служила цехом для производства металлической сетки. С годами непогода разрушила крышу, а в 1993-м пожар чуть не уничтожил святыню. Но решением тогдашнего сельского головы Павла Глизнуцы храм передали прихожанам. Сначала церковь упорядочивал священник Олег Романов. Вскоре за восстановление храма взялся выпускник Одесской духовной семинарии отец Сергий Работников вместе со своим тестем, профессиональным строителем и церковным историком Иваном Полищуком из Балты. В течение десяти лет они вдвоем выполняли реставрационные работы, придав сакральному сооружению завершенный и изящный вид.

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Веками возвеличивают и прославляют свою малую Родину и Украину славные уроженцы обеих Познанок. Прежде всего простые труженики-земледельцы, которые при каждой опасности становились на борьбу с врагом. И сегодня десятки познанчан, как и их славные предки, взяв в руки оружие, защищают страну.