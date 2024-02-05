В Одессе на мосту погиб пешеход: что произошло

Как сообщили в полиции Одесской области, дорожное происшествие произошло вечером 4 января.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «BMW» наехал на мужчину, когда он пересекал дорогу в неустановленном месте. В результате наезда пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Водителя проверили на состояние опьянения — он был трезвым.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства полицейские назначили ряд экспертиз.

Как сообщалось, вечером 8 декабря, в Одессе на улице Сегедской водитель легкового автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.