Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на мосту погиб пешеход: что произошло

В Одессе на мосту погиб пешеход: что произошло

В результате ДТП, которое произошло на мосту по улице Михаила Грушевского в Приморском районе Одессы, погиб пешеход.

Как сообщили в полиции Одесской области, дорожное происшествие произошло вечером 4 января.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «BMW» наехал на мужчину, когда он пересекал дорогу в неустановленном месте. В результате наезда пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Водителя проверили на состояние опьянения — он был трезвым.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В рамках производства полицейские назначили ряд экспертиз.

Как сообщалось, вечером 8 декабря, в Одессе на улице Сегедской водитель легкового автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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